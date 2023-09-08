快訊

毒駕釀2死1傷慘劇…國民法官判刑出爐 台中地院判12年

打破勞資默契！為何基本工資調4.05%？原來加進這指標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／瀧厚餐飲集團提供
圖／瀧厚餐飲集團提供

肉肉控快看！ 迎接中秋節，瀧厚牛排即日起推出「中秋團圓・尋找瀧厚人」優惠，快來秀出身分證，對中「瀧、厚、中、秋」任1字同音就加菜，最高享「整桌75折」優惠。同時，歡慶2間新店開幕，全台同享「買一送一」優惠。

圖／瀧厚餐飲集團提供
圖／瀧厚餐飲集團提供

一年一度中秋節即將到來，瀧厚餐飲集團對肉肉控們祭出超值優惠，自9/8至10/1止，特別推出姓名證件優惠活動，只要名字符合對中「瀧、厚、中、秋」同音字，「中1字」同音，享整桌點菲力牛排贈送沙拉、酥皮濃湯、甜點；「中2字」同音，享整桌美國見島和牛升級肉量雙倍；「中3字」同音，可享任點整桌75折，快把握大口吃肉的好時機。

圖／瀧厚餐飲集團提供
圖／瀧厚餐飲集團提供

圖／瀧厚餐飲集團提供
圖／瀧厚餐飲集團提供

同時，歡慶瀧厚牛排「苗栗頭份大潤發、新北蘆洲家樂福」2間新店開幕，即日起至9/14，加入瀧厚會員，即可享「法式牛肝菌菇燉飯」5折優惠；9/15至9/30加入瀧厚會員，還能吃到「酥炸魚柳條買一送一」，內用還能暢享自助吧冷飲、蕃茄牛肉羅宋湯、玉米濃湯等餐點，讓全家人吃的開心滿足又划算。

圖／瀧厚餐飲集團提供
圖／瀧厚餐飲集團提供

圖／瀧厚餐飲集團提供
圖／瀧厚餐飲集團提供

延伸閱讀：

台北東區百貨新亮點！ 「新光三越 Diamond Towers」開幕日期、樓層簡介、獨家星級品牌全曝光

台南人衝了！「點點心」插旗南紡購物中心　首5日「豬仔流沙包」免費吃

牛排

相關新聞

穿制服吃到飽免千元！JR東日本大飯店 大開「校服趴」

進入9月開學季，相約同學穿制服到星飯店吃到飽，可享優惠價免千元。JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳主打...

中秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折

瀧厚牛排秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折

週末優惠快追！ 7-ELEVEN霜淇淋買1送1、全家霜淇淋9元爽吃　思樂冰特大杯只要39元

週末優惠快追！ 7-ELEVEN霜淇淋買1送1、思樂冰特大杯只要39元 全家霜淇淋「一條件」9元爽吃

又出包了？網PO好市多鮭魚煮熟見「一物」 內行人解答：常有的事

又出包？近期出現不少食安問題，弄得人心惶惶，即使是在家烹調都要繃緊神經。有名網友在社團發問，表示自己在好市多買了鮭魚，經過烹調後發現有白白的「異物」從魚肉間浮出，於是向廣大的網友詢問「請問～這是蟲？還

必勝客「買1送3」！月見韓式烤五花比薩、懶人烤爐登場

隨著中秋節即將到來，必勝客將推出應景的「月見韓式烤五花比薩」，讓明月般的外型，陪伴民眾一同度過佳節。同時必勝客還新推出「...

6片鮭魚肚＋鮭魚卵！壽司郎「鮭山島2.0」限時回歸

繼去年推出巨型壽司「鮭山島」，創下首週銷售2.5萬盤的紀錄後，連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起再度限時推出「鮭山島2.0」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦