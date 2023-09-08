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中秋節加菜！ 姓名對中「瀧厚中秋」」中1字牛排免費升級、中2字肉量雙倍、3字全中享整桌75折
肉肉控快看！ 迎接中秋節，瀧厚牛排即日起推出「中秋團圓・尋找瀧厚人」優惠，快來秀出身分證，對中「瀧、厚、中、秋」任1字同音就加菜，最高享「整桌75折」優惠。同時，歡慶2間新店開幕，全台同享「買一送一」優惠。
一年一度中秋節即將到來，瀧厚餐飲集團對肉肉控們祭出超值優惠，自9/8至10/1止，特別推出姓名證件優惠活動，只要名字符合對中「瀧、厚、中、秋」同音字，「中1字」同音，享整桌點菲力牛排贈送沙拉、酥皮濃湯、甜點；「中2字」同音，享整桌美國見島和牛升級肉量雙倍；「中3字」同音，可享任點整桌75折，快把握大口吃肉的好時機。
同時，歡慶瀧厚牛排「苗栗頭份大潤發、新北蘆洲家樂福」2間新店開幕，即日起至9/14，加入瀧厚會員，即可享「法式牛肝菌菇燉飯」5折優惠；9/15至9/30加入瀧厚會員，還能吃到「酥炸魚柳條買一送一」，內用還能暢享自助吧冷飲、蕃茄牛肉羅宋湯、玉米濃湯等餐點，讓全家人吃的開心滿足又划算。
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