肥美秋蟹上市！清蒸、嗆辣、麻油、鮮涮都美味 吃貨們快來報到

【旅奇傳媒/編輯部報導】品嚐美食就是要吃當季，感受秋天的滋味，從「蟹」開始！每年的9到12月，是蟹肉最肥美豐腴的時節，入秋開始，就是老饕、吃貨必吃秋蟹的時節，有多家飯店、火鍋都推出以蟹為主的餐點。

│福容桃園機捷A8店│

▲福粵樓9月起推出「金秋旬蟹」，品嚐肥美鮮蟹正當季。 圖：福容大飯店桃園機場捷運A8店／提供

9月起，福容大飯店桃園機場捷運A8店的福粵樓餐廳，推出「金秋旬蟹」時令主題饗宴，共三道季節限定新品「老酒花雕蒸膏蟹」、「麻油雙腰浸肥蟹」及「星洲辣子蟹」。其中老酒花雕蒸膏蟹以花雕酒香搭配滑嫩蒸蛋，交織出滑口濃郁秋蟹逸品；麻油雙腰浸肥蟹以麻油煸炒薑片後，加入飽含豐腴蟹黃沙母及雙腰，是溫補養氣的必嚐經典；星洲辣子蟹選用肉質緊實飽滿沙公，以主廚特製獨門辛香醬料爆炒後，鹹鮮香辣滋味，讓人無法拒絕，尤其搭配軟法麵包的道地吃法，更是讓人連醬汁都不放過。

│台北福華大飯店│

▲隆重推出「山珍海味蟹饗宴」的彩虹座，自助百匯無限供應美味螃蟹。 圖：台北福華大飯店／提供

台北福華大飯店彩虹座即將隆重推出全新主題「山珍海味蟹饗宴」，送上最美味海鮮、牛排吃到飽，一次滿足饕客們的味蕾。即日起推出「山珍海味蟹饗宴」，透過煎、蒸、烤、炸、煮等多種烹調方式，保證提供超過50道的海鮮料理，包括螃蟹、甜蝦、鮮嫩鮑魚、美味章魚及現烤生蠔等豪華食材，供消費者無限量品嚐。其中，「西班牙海鮮燉飯」是本次多道菜色中的一大特別亮點，使用傳統大燉鍋慢火烹煮，結合濃郁的海鮮湯底和細膩的米飯，帶來豪華又滿足的口感。此外，不容錯過的還有美國特級肋眼牛排、日式火焰牛舌，讓肉食愛好者有滿滿的幸福感。

│旬嚐 精緻鍋物│

▲甫開幕的旬嚐推出帝王海旬寶盒、甲羅燒。 圖：旬嚐精緻鍋物／提供

日前開幕的日式頂級火鍋「旬嚐 精緻鍋物」推出海鮮珠寶盒，集結生猛海鮮包括活體帝王蟹、波士頓龍蝦、鮮味濃郁的青蟳等，帝王蟹除了輕涮，還能製成甲羅燒，將蟹味噌和蟹肉放置蟹殼燒烤，濃醇美味再升級，搭法國麵包超對味。海陸套餐搭配日本A5和牛、全台獨家澳洲純血和牛牛小排等高檔食材，結合多元烹調手法，味覺、視覺都驚豔，海鮮控不能錯過。 4款海鮮寶盒，包括10種海鮮的帝王蟹海旬寶盒、4人套餐的龍蝦寶盒，以及逸品金箔星鑽散壽司、金箔紅玉生蠔。其中，帝王海旬寶盒8人套餐原價33,900元起，依時價調整；9/1至10/31期間，比目魚兩吃加購價680元。

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