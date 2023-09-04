光盤打9折！韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」推珍食優惠，全部吃光光現享9折
光盤打9折！超人氣連鎖韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」推出門市限定活動，自9/1起於指定餐廳用餐，只要用餐結束時餐桌上及鍋中無剩餘食物，即享9折優惠。不僅不會浪費食物，還能吃飽飽、享折扣省荷包，這麼友善環境的活動必須支持起來！
韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」為響應環保愛地球，於指定餐廳推出「光盤打9折」優惠活動，凡於用餐結束時，餐桌上及鍋中無剩餘食物，該桌的用餐費即可享有9折優惠。目前參與活動門市有敦化店、重慶店及蘆洲店，建議大家前往用餐前可以先至各分店臉書查詢是否提供優惠活動喔。
「兩餐」店內自助吧食材都能自由取用，建議「吃多少拿多少」以避免浪費食物。而值得注意的是，9折為吃到飽餐費原價之九折，不包含單點品項，消費總金額需另加原價10%清潔費，且該活動不與其他優惠折扣併用，活動規則以各店公告為準。
兩餐 韓國年糕火鍋吃到飽｜敦化店
地址：台北市大安區忠孝東路四段166號3樓
營業時間：11:00-22:00
兩餐 韓國年糕火鍋吃到飽｜重慶店
地址：台北市大同區重慶北路171號1樓（位於重慶家樂福美食街1樓）
營業時間：11:00-22:00
兩餐 韓國年糕火鍋吃到飽｜蘆洲店
地址：新北市三重區五華街282號4樓（家樂福蘆洲店美食街4F）
營業時間：11:00-22:00
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