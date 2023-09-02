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40家奶茶+45家餐車！「2023高雄奶茶節」鹽埕區開跑 奶茶控風雨無阻暢飲一波

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／高雄市政府提供
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奶茶控們追起來！ 今年首屆2023「高雄奶茶節」於週六(9/2)、日(9/3)下午3點到晚上8點，在高雄鹽埕區熱鬧登場，高雄市觀光局也公布40家奶茶店家及45家特色餐車名單，還規劃親子互動遊戲讓民眾們共襄盛舉！

圖／高雄市政府提供
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「2023高雄奶茶節」邀請40間特色知名奶茶店家大會師，例如台式「大麻紅茶冰」推出「草龜珍奶茶」、「三興堂」的泰式奶茶、「泰度C」的奶蓋、「紅太陽茶飲」巨無霸珍珠奶茶、「日和 • 樂茶町」珍珠鮮奶茶、法式口味的「有時喝茶鍋煮奶茶專賣店」，一口氣可以暢飲台式、港式、泰式、英式或者法式等各式特色奶茶。

圖／高雄市政府提供
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現場還彙集45家人氣美食餐車到場助陣，2處的「奶茶打卡點」以及熱舞表演、街頭表演、樂團歌手演出等，帶孩子一起出門同樂的家長更可以參加「親子接球樂」、「趣味推推樂」闖關，就有機會直接帶走餐券、小禮物或良杯製所環保杯等精美贈品。

民眾只要於活動現場消費滿3家奶茶店，就能獲得精美且實用的限量「高雄熊」高雄美食卡，而消費達3家餐車就能獲得限量茶葉蛋加爆米花。另外，為推行綠色永續環保減塑政策，現場提供免費借用環保餐具的服務，並鼓勵大家自備環保杯，只要在配合環保署折扣方案的飲料通路消費，可享有5元折扣。

圖／高雄市政府提供
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「高雄奶茶節 2023」地點就在大勇路，五福四路至大仁路間，位於鹽埕埔捷運站2、3號出口，從下午3點到晚上8點都能在這邊吃喝玩樂。高雄市政府觀光局提醒，為避免過多車流導致壅塞，場域周邊實施交通管制，強烈建議市民朋友可搭乘捷運，至橘線O2鹽埕埔站2、3號出口即達現場，或搭乘輕軌至C13駁二蓬萊站、C12駁二大義站，步行約10分鐘至活動會場。千萬別騎車或開車前往！

【高雄奶茶節】

．日期：2023-09-02至2023-09-03 下午3點到晚上8點

．地點：高雄市鹽埕區捷運鹽埕埔站(2.3號出口)

圖／高雄市政府提供
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