寒舍集團App週年慶「27折餐券」限量推出！探索廚房507元、十二廚387元統統吃得到

寒舍生活APP慶祝兩週年！寒舍集團特別於9月1日至9月30日推出「APP兩週年慶典」，並公開歡慶三重奏活動，最狂的是祭出首次破盤優惠的「27折餐券」，限量供應，真的要揪團開搶了！

圖／寒舍集團提供

首先，第一重破盤祭出史無前例的折扣「27折餐券」。每週三APP會員日，下午2點準時開賣，包含台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」只要387元，寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」僅507元，以及礁溪寒沐獨家特色菜「川薈重慶水煮嫩肥牛」384元。每週限量22張，每人限購一張，售完即止。

圖／寒舍集團提供

圖／寒舍集團提供

其次，九月期間註冊成為會員即可獲贈「會員禮200元餐飲電子抵用券」，可在集團14家指定餐廳與酒吧品嚐異國美食。

圖／寒舍集團提供

最後，參與台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店的「歡慶APP兩歲生日」Facebook貼文活動，將有機會抽中五星級住宿券，價值高達26,000元。

「寒舍生活APP」匯聚寒舍集團旗下的台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店等四個資源，提供飯店最新訊息，同時精心打造線上購物、訂位、訂餐、訂房、消費點數累積，以及點數兌換購物金或商品等多元完善服務。特別會員更能享受「寵愛生日禮」以及不定期的「會員專屬優惠」，趕快下載了啦。

寒舍集團「APP兩週年慶典」歡慶三重奏活動介紹

● 活動日期：2023年9月1日至9月30日

● 第一重：「27折餐券」9月每週三下午2點於寒舍生活APP準時開賣，3組超低價餐券，每組商品每週僅限量22張，售完為止。

◇ 台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」387元

◇ 寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」507元

◇ 礁溪寒沐「川薈重慶水煮嫩肥牛」384元

● 第二重：「獨家會員禮」9月1日至9月30日註冊成為寒舍生活APP會員，立即獲得「200元餐飲電子抵用券」。

● 第三重：「臉書按讚留言抽大獎」9月1日至9月30日至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐或寒居酒店的官方臉書粉絲團，參加「歡慶APP兩歲生日」貼文活動，就有機會抽中五星住宿券。

圖／寒舍集團提供

延伸閱讀：

．「早點」到捷運！ 北捷「早餐生活節」開跑 101個快閃攤位、週週送100份免費早餐

．快閃大巨蛋、信義商圈！ 「2023白晝之夜」確定地點、時間出爐 國慶連假嗨玩台北不夜城