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就愛吃肉肉！和牛漢堡排新開店 餐酒館「日本A5和牛角切」免費送

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圖：焱の挽肉／提供
圖：焱の挽肉／提供

手打炭燒和牛漢堡排是近期最具話題的美食，新品牌「焱の挽肉」也於日前開幕。　圖：焱の挽肉／提供
手打炭燒和牛漢堡排是近期最具話題的美食，新品牌「焱の挽肉」也於日前開幕。　圖：焱の挽肉／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】日本美食「漢堡排」近日在台灣颳起一股炫風，除了橘焱胡同新品牌插旗松江南京商圈，推出甫開幕的「焱の挽肉」新品牌之外，喜愛吃肉肉的饕客，也可以把握近期各餐廳推出的優惠、新菜，品嘗最「牛」的美好滋味。

| 焱の挽肉 |

▲日本A5和牛挽肉定食490元。　圖：焱の挽肉／提供
▲日本A5和牛挽肉定食490元。　圖：焱の挽肉／提供

「焱の挽肉」手打炭燒和牛漢堡排專賣店，於日前正式開幕，菜單主打「日本A5和牛挽肉定食」、「金璟雞挽肉定食」、「晶鑽豬挽肉定食」，另有綜合口味「牛豬雞招牌定食」，每份均一價490元，定食內容含三塊漢堡排、一顆大成集團的可生食級雞蛋、日本富山縣魚津市越光米，搭配湯品、漬物和各式沾醬，可免費續一次米飯與湯品。

其中經典的牛肉漢堡排，以日本A5和牛為主，搭配美國安格斯黑牛製作而成，僅以胡同椒鹽進行簡單調味，口感厚實並帶有彈性，簡單的美味卻深植人心。6款特色沾醬，包含青檸蒜泥、開丼松露菌菇醬、芥末鹽蔥醬、果香辣椒醬、壹號燒肉醬、秘製椒鹽。

「焱の挽肉」祭出開幕優惠，即日起至8/31，凡IG限動標註「焱の挽肉」，即可享用漢堡排免費續；即日起至9/30，凡FB標註兩位朋友、留言並公開分享貼文，即可參加抽獎活動，有機會抽中一份免費套餐（共10位名額），以及一組「焱の挽肉」日本A5和牛漢堡排6種口味（共10位名額）。

除此之外，9/1至9/30特別呼應《芭比》電影熱映風潮，凡是身穿粉紅上衣的顧客，即可免費獲得一杯原價150元的粉紅泡泡沙瓦，活動期間加碼發IG限動標註「焱の挽肉」即送漢堡排一顆（口味種類依門店現貨供應為主）。

| 最肉燒肉餐酒館 |

▲「最肉燒肉餐酒館」推出晚間8點半後的Happy Hour，憑任一燒肉餐廳地標打卡的證明，就招待價值580元的日本A5和牛角切1份。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：最肉燒肉餐酒館／提供
▲「最肉燒肉餐酒館」推出晚間8點半後的Happy Hour，憑任一燒肉餐廳地標打卡的證明，就招待價值580元的日本A5和牛角切1份。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：最肉燒肉餐酒館／提供

不用趕吃飯時間，晚鳥也有專屬小確幸，「最肉燒肉餐酒館」也為廣大晚鳥們推出專屬的 Happy Hour，鼓勵燒肉粉絲吃了再吃，即日起到8/31期間，每週一至週四晚間8點半後來店用餐，出示在任一燒肉餐廳地標打卡的證明，就招待價值580元的「日本A5和牛角切」1份。日本A5和牛油脂豐富、火烤後入口即化，肉香甜潤，可搭配「最肉」熱銷的解悶夏季調酒「夏色」，以維蘇濃白酒搭配葡萄柚與芒果的果酸香氣，口感大滿足。

| Island133 |

▲「SRF 極黑和牛翼板」以極黑和牛為主角，將紅鳳菜、甜菜根製成風味醬汁，搭配龍鬚菜及舞菇。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　圖：Island133／提供
▲「SRF 極黑和牛翼板」以極黑和牛為主角，將紅鳳菜、甜菜根製成風味醬汁，搭配龍鬚菜及舞菇。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　圖：Island133／提供

「Island133」即日起至9/17推出夏季套餐，主廚以熱情奔放的西班牙為啟發，融合「時尚台魂歐陸美食」精神，將經典台菜以西式料理技法呈現，主菜「SRF極黑和牛翼板」以台灣風光景色為靈感之源，創作一幅大地與山海的傑作，以極黑和牛為主角，將日常紅鳳菜與甜菜根運用法式手法製成風味醬汁，成為畫龍點睛的配角，搭配龍鬚菜及舞菇，提升味蕾層次。 　

※禁止酒駕；開車不喝酒，喝酒不開車。

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和牛 漢堡 燒肉

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