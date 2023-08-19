台北君悅「5餐廳」餐券開賣優惠1次看！凱菲屋65折爽吃Buffet，七夕蛋糕同步開賣中

在台北君悅酒店旗下五大餐廳推出超狂優惠餐券，也是Buffet愛好者們即刻迎來絕佳時機！即日起，凱菲屋、彩日本料理及茶苑、Ziga Zaga還有Cheers歡飲廊，都吃得到65折起不等的美味料理，優惠一起看看囉！

圖／台北君悅酒店提供

當中，凱菲屋的餐券最引人注目，特別呈現「平假日聯合自助套票」，以六五折的優惠價，原價5,192元，如今只需3,400元，即可品味高級餐點，優惠實在令人心動。而Cheers歡飲廊的「歡暢時光晚間雙人券」更是超值，以五一折的價格售出，僅售1,490元（原價2,900元），為您帶來美味佳餚和歡笑的雙重享受。

圖／台北君悅酒店提供

這場餐券的優惠自即日起持續至8月21日23點59分結束，絕對是不容錯過的美食盛會。此次活動還提供其他令人心動的餐券，例如「彩日本料理-平日午晚餐套票四張」，以七四折的價格，優惠價4,800元（原價6,512元）。還有全台唯一的五星級素食自助餐廳「茶苑-綠色星球蔬食自助餐單人獨享券」，以七折優惠價僅售980元（原價1,408元），絕對是讀者品味美味的最佳選擇。

圖／台北君悅酒店提供

圖／台北君悅酒店提供

最後，七夕談戀愛攻略趕快選君悅了，推出「唇唇慾動：法芙娜草莓奇想巧克力紅唇蛋糕」4吋 $680，不僅如此，「愛神鈴響 巧克力禮盒」9入售價720元，可任選熱帶水果可可與香草蘭姆酒口味。至於情人料理還有澳洲生和牛塔塔、炙煎鴨肝佐杏仁酒燉草莓、龍蝦沙拉天使髮麵與辣味番茄炒馬祖淡菜等，趕快預約吃起來了！

圖／台北君悅酒店提供

圖／台北君悅酒店提供

延伸閱讀：

．「双聖」開新店了！ 39年美式餐廳重回大安區 9／4進駐台北美侖飯店

．中元普渡最省心組合！ 麥當勞「F34優惠餐」、達美樂「普渡披薩」、漢堡王「三牲漢堡+三牲香」