七夕情人節大餐！ 「6大飯店餐廳」精心打造情人夢 用浪漫寵愛味蕾，助攻愛侶芳心

搶攻七夕情人節商機，各大飯店與高級餐廳均紛紛推出獨家精心打造的情人節套餐，有美式牛排大餐，有上海風情浪漫晚餐，有波士頓龍蝦義大利麵，有世界巧克力大賽精品&世界冰淇淋聯手打造的夢幻甜點，並加贈花束、香氛等，用創意與浪漫巧思，寵愛情人們的味蕾，也助攻贏得情人們的芳心！

各大飯店與高級餐廳均紛紛推出獨家精心打造的情人節套餐，寵愛情人們的味蕾，也助攻情人們的芳心；圖片／台北晶華酒店提供

台北晶華酒店推出「情迷夜上海」七夕套餐；圖片／台北晶華酒店提供

台北晶華酒店 Robin’s牛排屋「經典威靈頓雙人套餐」

台北晶華酒店結合星級海陸雙人饗宴與南洋度假風情套房，自8月18日起至22日於二樓Robin’s牛排屋推出「經典威靈頓雙人套餐」，以美國菲力與龍蝦等頂級食材入饌，每套9,999元起，享用套餐的愛侶們還可獲贈玫瑰凍頂烏龍茶香檳和精美玫瑰花束，讓燭光晚餐更添浪漫儀式感。

前菜是以海鮮之王—龍蝦為主角的「緬因州龍蝦．綠蘆筍．海膽白酒醬」。烹調過程中，龍蝦剖半並蘸上蛋液，經中小火慢煎至龍蝦殼色轉紅，隨後取出調味並進行烘烤，盛盤時搭配綠蘆筍並淋上白酒海膽醬汁增鮮添味，Q彈的龍蝦與優雅層次的醬汁結合，完美地啟發情人的味蕾。

台北晶華酒店地址：台北市中山北路二段39巷3號電話：02-2523-8000 轉 Robin’s 牛排屋線上訂位: https://reurl.cc/gDyX3V

【飲酒過量 有害健康！】

台北艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳於晚餐時段推出「香織艾戀」情人節套餐；圖片／台北艾麗酒店提供

台北艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳「香織艾戀」套餐

台北艾麗酒店8月19日至8月22日推出七夕情人節餐飲及住房專案，LA FARFALLA義式餐廳於晚餐時段推出「香織艾戀」情人節套餐，主餐「美國精選牛小排5盎司」或「香煎石斑魚菲力」二選一，每位2,480元+10%，主菜二選一特別推薦「美國精選牛小排5盎司」，主廚嚴選油脂豐富嫩口的牛小排，佐搭肥腴海大蝦、鮮彈鮑魚以及炭烤櫛瓜、甜椒等鮮蔬，最後淋上紅酒醬汁。不吃牛的賓客可選擇「香煎石斑魚菲力」，選用富含膠質的台灣石斑，以百里香及白酒醃製後香煎至金黃的帶皮魚肉細嫩多汁，搭配鮮甜彈牙海大蝦及鮑魚，再淋上以柳橙汁、鮮奶油、鮭魚卵特製的主廚醬汁。餐可享豐盛的「義饗沙拉吧」，最後是義式經典甜品「提拉米蘇」等精巧繽紛甜點，為浪漫饗宴畫下甜蜜句點。雙人點用套餐再贈義大利卡迪拉酒莊氣泡酒每人乙杯及義大利頂級天然保養品牌「蕾莉歐」旅行體驗組兩組，數量有限，送完為止。

台北艾麗酒店地址：台北市信義區松高路18號電話：(02)6631-8000官網: www.humblehousehotels.com

台北喜來登安東廳推出「情迷夜上海」七夕套餐；圖片／台北喜來登提供

台北喜來登大飯店 「情迷夜上海」浪漫雙人晚餐

台北喜來登推出一系列約會行程，有著歐式古典風格的「安東廳」向來是情侶心中共享浪漫的首選，8月22日七夕當晚由星級顧問吳小芳設計套餐，前菜包含海鮮盤、蟹肉餅、炸虎蝦與伊比利冷肉供選擇，推薦肉厚肥嫩的虎蝦搭配墨西哥莎莎醬與哈里薩辣醬，香辣挑逗味蕾。主菜則有「美國肋眼牛排與緬因州龍蝦」或「澳洲M9紐約客」，外酥內嫩的極致滋味令人難忘。甜點「法國白桃」選用多汁的法國白桃果肉、新鮮無花果及炙燒季節水果，搭配水信玄餅以及自製莓果雪酪，為整道套餐畫上甜蜜收尾。安東廳七夕特別套餐4,080元起。

8月21日至22日飯店地下一樓「比薩屋」推出浪漫悅心雙人分享晚餐，「伐木人手工寬麵」以鹹香豬肉與白松露油完美交融，香氣圍繞在蘑菇和松露之間。「加爾加諾窯烤龍蝦比薩」運用龍蝦、透抽、扇貝、淡菜搭配番茄以及風味細膩的絲綢乳酪，層次豐富鮮美。「窯烤低溫36小時美國牛小排」多汁軟嫩、肉香滿盈。甜點「布朗尼巧克力金箔星球」口感綿密濕潤的巧克力布朗尼搭配香草冰淇淋，甜蜜滋味融合在心。比薩屋雙人七夕套餐4,680元起。

十二廚於七夕當天推出豐盛美食款待戀人；圖片／台北喜來登提供

位於一樓的自助餐廳十二廚於七夕當天亦推出豐盛美食款待戀人，包含鮮嫩肥美的松葉蟹腳吃到飽、清蒸檸檬現流魚、曼谷夜市最火紅的拉差達火山排骨、香茅帶骨牛小排等酸辣美食打開味蕾，更不容錯過肉汁濃郁的爐烤美國肋眼牛肉、泰式雞肉沙嗲串等美食，還有期間限定的青木瓜沙拉、涼拌海鮮泡麵等，午餐每位1,290元、下午茶790元、晚餐1,490元起。

在浪漫的日子裡少不了迷人芬芳的香氣，今年七夕台北喜來登與質感生活品牌「親親JIUJIU」合作，品牌旗下以居家香氛為主，精選法國進口精油打造的奢華香氣，8月21日至22日於上述餐廳點用七夕套餐即可獲得「輕奢香氛擴香組」，數量有限，贈完為止。 台北喜來登大飯店地址：台北市中正區忠孝東路一段12號電話：(02) 2321 1818官網: www.sheratongrandtaipei.com

捷絲旅臺大尊賢館 義饗食堂「波士頓龍蝦番茄義大利麵」套餐

晶華國際酒店集團旗下位於捷絲旅臺大尊賢館二樓的義式餐廳--「Just Italian義饗食堂」，自8月19日至31日平日周一至周五、不分午晚餐時段推出「波士頓龍蝦番茄義大利麵」情人饗宴套餐，每份1,160元起限時買一送一，即日起開放官網線上訂位，每日數量有限、售完為止。

捷絲旅臺大尊賢館地址：台北市大安區羅斯福路四段83號電話：(02) 7735 5000官網: www.justsleephotels.com/NTU/tw

Island133「戀夏 七夕套餐」，主廚精選世界巧克力大賽精品「Yu Chocolatier畬室」&世界冰淇淋殊榮「DOUBLE V」義式手工冰淇淋聯手打造的夢幻甜點；圖片／Island133提供

松菸Island133 「七夕套餐」世界巧克力&冰淇淋精品打造夢幻甜點

Island133於8月18日至20日晚餐時段特別供應「戀夏 七夕套餐」，提供限定「Hiroshima mon amour廣島之戀」熱前菜，將廣島牡蠣融合蛤蜊味噌布蕾與法式奶油洋蔥根芹濃湯。主菜「伊比利豬菲力」將台灣經典料理「客家小炒」重新解構，將伊比利豬融合台灣在地新社香菇、小卷及乾魷魚創新而成；「北大西洋挪威鯖魚」以低溫烹煮鎖住鯖魚鮮味，並以金山地瓜及山蘇佐阿根廷青醬；「SRF極黑和牛翼板」以極黑和牛為主角，將日常紅鳳菜與甜菜根運用法式手法製成風味醬汁，搭配龍鬚菜及舞菇，提升味蕾層次。

前50組預約賓客，還可獲得浪漫清新、手工特製的韓式花藝小禮「浮游花」；圖片／Island133提供

甜點部分，主廚精選世界巧克力大賽精品「Yu Chocolatier畬室」&世界冰淇淋殊榮「DOUBLE V」義式手工冰淇淋聯手打造的夢幻甜點－櫻桃白蘭地巧克力塔佐莓果Gelato，並附上充滿戀愛氛圍的Chandon Rosé粉紅香檳酒每人一杯，前50組預約賓客，還可獲得浪漫清新、手工特製的韓式花藝小禮「浮游花」（市價$599元），期望戀人們來此共譜出獨特的情人節回憶。套餐價格$1980 / $2280（6道餐&1杯酒，＋10%服務費）

「Island 133」地址：台北市信義區光復南路133號（松菸文創園區生態池畔旁）電話：+886 2-2769-2885餐廳網路預訂：https://reurl.cc/d7QmgV

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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