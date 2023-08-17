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怕你吃不飽！全聯「幸福餐盒」肉超厚，物超所值令網讚：良心欸
看準便當商機，超商、超市及量販店皆推出實惠又平價的美味便當，而全聯福利中心的60元便當也受到不少人喜愛，認為便宜又大碗，不僅有飯有菜還有肉。近日，有網友在「我愛全聯-好物老實説」分享一款「肉最厚」的便當，吸引其他網友眼球並留言表示「60元算是物超所值」、「很難搶，晚了就沒了」、「良心欸」。
全聯60元平價便當是許多人解決午晚餐的好選擇，有網友分享自己買到的「幸福餐盒」，肉排厚度令人震驚，一口咬下紮實又飽口，也有網友遇過這樣飽滿的肉排便當，表示「真的很厚」，有時甚至還有打六折的活動，一個沉甸甸的便當只要36元。此外，全聯這款「幸福餐盒」也受到不少好評，像是網友分享「不錯吃」、「cp值真的很高」、「(肉)厚又好吃」等。
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