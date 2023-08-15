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倒數4天！曬出「韓式炸雞照」享專屬炸雞餐8折，現省100優惠開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／bb.q CHICKEN Taiwan粉絲專頁
圖／bb.q CHICKEN Taiwan粉絲專頁

炸雞控曬照打八折！韓國炸雞連鎖品牌「bb.q CHICKEN」推出正宗韓式「蜂蜜蒜味炸雞」，並自8/7起祭出「韓迷快閃餐」限時優惠，即日起至8/18平日限定，只要出示「韓式炸雞」照片至指定門市消費現享八折優惠，還有啤酒買一送一的加購好康。

圖／bb.q CHICKEN Taiwan粉絲專頁
圖／bb.q CHICKEN Taiwan粉絲專頁

知名韓國炸雞「bb.q CHICKEN」推出「韓迷快閃餐」優惠活動，即日起至8/18平日時段，凡出示「韓式炸雞」（不限炸雞品牌、品項）照片至全台指定門市消費，不論內用或外帶，皆享「韓迷快閃餐」八折優惠價398元(原價497元)，內含超人氣「去骨蜂蜜蒜味炸雞」及新品「海鮮小煎餅」一份，同步加碼再推「啤酒買一送一」加價購優惠，「雞啤(炸雞＋啤酒)」搭一套才夠韓。

圖／bb.q CHICKEN Taiwan粉絲專頁
圖／bb.q CHICKEN Taiwan粉絲專頁

值得注意的是，除了bb.q CHICKEN「芝山店」不販售外，其餘全門市皆適用優惠，每店每日限量100組，每人每次限購一組，優惠倒數4天，今晚就開吃。

圖／bb.q CHICKEN官網
圖／bb.q CHICKEN官網

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