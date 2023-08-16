Island133夏季菜單開箱！主廚林庭右演繹時尚台魂歐陸美食

雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」今年在松菸文創打造餐飲暨策展空間「Island133」，首檔「Root to Table向世界公開台灣可食花草」，Island133主廚林庭右（Leo）將松菸特色與台灣可食花草融合，打造CNFlower聯名期間限定套餐，將美食提升至藝術的境界，造成轟動，今夏則推出「北緯23.5度 夏」套餐，曾於法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝的林庭右以熱情奔放的西班牙為啟發，融合「時尚台魂歐陸美食」精神，將經典台菜以西式料理技法呈現，《欣傳媒》專訪主廚林庭右，由他親自闡釋創作理念、開箱夏季菜單，與透露下一季走向。

「Island133」今夏推出「北緯23.5度 夏」套餐，主廚林庭右以熱情奔放的西班牙為啟發，將經典台菜以西式料理技法呈現；圖片／Island133提供

Island133今夏套餐主菜「伊比利豬菲力」將台灣經典料理「客家小炒」重新解構，將伊比利豬融合台灣在地新社香菇、小卷及乾魷魚創新而成；晚間套餐冷前菜致敬西班牙經典「杏仁冷湯」，結合東方常見食材炙燒干貝、白玉苦瓜與白花椰，創作多層次口感，讓人驚豔。

Island133主廚林庭右（Leo）；圖片／Island133提供

談起創作靈感，Island133主廚林庭右（Leo）表示，如何透過法國菜，呈現在地精神是他們這輩的主廚都在思考與努力的方向，彼此也互相激勵，也是他對個人的最大期許。

林庭右從小就在餐飲學校深耕，分別畢業於開平餐飲學校，及台灣餐飲的最高學府高雄餐旅大學（前身高雄餐旅管理專科學校）。

由於個性勇於接受新挑戰，並深愛西式料理受到啟蒙老師陳千浩教授獨特的歐式氣息薰陶，耳濡目染下，於22歲時隻身前往法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝深造。

從里昂Paul Bocuse廚藝學院畢業後，曾於法國多間米其林餐廳工作，回國後也曾任職於君品酒店、松露之家、文華東方酒店Café de Lugano工作，現任雄獅旅遊旗下「Island133」擔任行政主廚。

「Island133」首檔策展「Root to Table向世界公開台灣可食花草」，林庭右將美食提升至藝術的境界，讓人驚艷；圖片／Island133提供

「做法國菜就應該去法國學習。」林庭右提到當年毅然決然出國深造，為的就是追尋源頭：法國人怎麼做法國菜，最大的收穫就是技藝上的提升，因為法國在頂尖上不斷維持不墜，對專業的重視與態度，甚至文化素養的培育，都對他造成影響。

「餐桌上的劇本如何鉅細靡遺的演繹，是我在法國所學習到的重要部分。」對林庭右來說，從主食、甜點、飲料、擺盤裝飾等所有構成元素，都很重要，廚師不只是做菜，還要全盤掌握，就像一個導演、一位唱片製作人，他將不斷精進，創作更好的餐桌故事。

「Island133」定位為松菸的中島、台北的中島，也是台灣的中島，希望與國際旅客分享生活美食；圖片／Island133提供

展望未來，Island133主廚林庭右表示，「Island133」每季推陳出新的策展主題，是持續進行方向，「Island133」定位為松菸的中島、台北的中島，也是台灣的中島，希望與國際旅客分享生活美食，因此積極透過策展，帶領世界的人走入台灣，他也透露，下一季將以郵輪為主題，環遊世界的故事將成為新的餐飲及策展內容。

Island133今夏推出「北緯23.5度 夏」套餐；圖片／Island133提供

「Island133」定位為融入台灣食材的時尚台魂歐陸料理，目前採取套餐形式經營，計畫於今年秋季轉變為點菜型式（À la carte），將有冷前菜、熱前菜、主食、甜點、搭配餐酒等不同類別，可由客人任意點菜，價格也會更親民，截至目前中島以時尚伸展台概念呈現的場地設計，頗受青睞，收到時尚產業、婚宴等活動洽詢，將作為發表會、婚宴等多元活動舉辦包場。

「北緯23.5度 夏」套餐夏季開胃小點；圖片／Island133提供

「北緯23.5度 夏」套餐開箱

夏季開胃小點

Chef Leo以西班牙作為創作起源之地，融合松菸作為台北市中心之「城市綠洲」靈感延伸，將北歐魚子醬結合清爽的牛番茄、馬札瑞拉起司與酢醬草點綴，並搭配充滿著濃郁番茄、蒜味香氣的經典西班牙冷湯 ，打造充滿夏日森林感的一道開胃小點。

晚間套餐冷前菜；圖片／Island133提供

晚間套餐冷前菜

向西班牙致敬的另一道經典之作，以低溫烘烤數小時製成的杏仁冷湯，結合炙燒干貝、清脆的白玉苦瓜與白花椰，添加少許的青花椒提香，宛如藝術品的料理之最。

北大西洋挪威鯖魚；圖片／Island133提供

主餐北大西洋挪威鯖魚

低溫烹煮鎖住鯖魚鮮味，與阿根廷青醬融合，結合台灣在地食材，一道視覺與味蕾的藝術品之作。

伊比利豬菲力；圖片／Island133提供

主餐伊比利豬菲力

你能想像Chef是從哪道料理啟發的創作嗎? 一道緣於客家小炒的風味料理，將台灣庶民日常，以西式的手法重新解構、演繹，融合台灣在地食材乾魷魚、新社香菇原汁濃縮，一道充滿趣味衝擊性的料理誕生。

SRF極黑和牛翼板；圖片／Island133提供

Chef Leo以台灣風光景色為靈感之源，創作一幅大地與山海的傑作，以SRF極黑和牛為主角，讓日常的紅鳳菜與甜菜根成為畫龍點睛的配角，以法式烹煮技法呈現，添加龍鬚菜、舞菇，激盪出不凡之作。

甜點「若水」；圖片／欣傳媒

甜點若水Lagavulin16年泥煤威士忌巧克力風味

主廚精選世界巧克力大賽精品「Yu Chocolatier畬室」&世界冰淇淋殊榮「DOUBLE V」義式手工冰淇淋聯手打造的夢幻甜點。

「戀夏」七夕套餐；圖片／Island133提供

日常微醺生活提案；圖片／Island133提供

★「北緯23.5度 夏」套餐供應日期：即日起－9／17（日）套餐價格：午間套餐（5道）$880／$1,280／$1,480晚間套餐（6道）$1,380／$1,680／$1,980（皆須＋10%服務費）

★「戀夏」七夕套餐供應日期：8／18（五）－8／20（日）晚間時段套餐價格：$1980 / $2280（6道&1杯酒，皆須＋10%服務費）

★日常微醺生活提案供應時間：每日15：00－17：00（Last Order 16：30）供應自然酒與起司拼盤、甜點組合$380起（須＋10%服務費）

「Island 133」

．營業時間：

Island Kitchen：週三～週日12：00－21：30（Last Order 20：30）；週一、二公休

MIX POP：週一～週日11：00－18：00

．地址：台北市信義區光復南路133號（松菸文創園區生態池畔旁）

．聯繫電話：+886 2-2769-2885

．餐廳網路預訂：https://reurl.cc/d7QmgV

【飲酒過量 有害健康！】

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213451