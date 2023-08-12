台南男喝碗牛肉湯醉到撞車！ 網好奇：哪間那麼實在？ 答案一說秒懂了

台南市李姓男子日前開車時，不慎追撞前方等紅燈的駕駛，警方到場處理發現李男的酒測值達0.75，後續依酒駕移送，但他辯稱只是喝了碗牛肉湯，應該裡頭加了點米酒，但他去年才酒駕被罰，法官認定0.75酒測值太高了，最終判刑5個月。而至於是哪間店的牛肉湯用料這麼實在，李男最終揭曉答案，讓人瞬間恍然大悟。

這起酒駕案，發生於6月24日早上9點多，李男喝了碗含有米酒成分的牛肉湯後駕車上路，不料於10點多發生車禍，警方到場後，依照規定處理車禍對他施以酒測時，發現李男吐氣所含酒精濃度為每公升0.75毫克。

據《三立新聞網》導報，李男聲稱只喝了一碗加了米酒的牛肉湯，應該不會超標，但在警方取締酒駕的實務上，酒測值高達0.75毫克，應不是在牛肉湯裡加一點米酒而已，讓在場的所有人匪夷所思，更想知道是哪一家的牛肉湯「那麼純」，李男則答「是在安平區友人住處食用牛肉湯」，這個答案讓眾人瞬間懂了。

李男坦承犯罪，訊後被依公共危險罪送辦，但是法官發現，李男去年才因酒駕被罰4個月徒刑，今年又犯酒駕上路，且酒測值還這麼高，認為他根本沒有記取教訓，最終簡易庭裁判5個月徒刑。

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