松菸Island133榮獲「台北老屋新生大獎」 讓廠房變身為時髦餐飲策展空間

由台北市都市更新處主辦、台北市政府都市發展局指導的「2023台北老屋新生大獎」日前揭曉得獎名單，共有16間老屋新生案獲獎，將於9/25在南門小白宮頒獎並舉行相關講座分享，其中獲獎者包括雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」在松菸文創園區改造機器修理廠而成的「Island133」多元策展和餐飲空間，榮獲「正式競賽獎項 – Best10最佳十件作品」之一，其由「鳴日號」與「鳴日廚房」設計師邱柏文操刀，讓設計美學成功案例又添一樁，雄獅集團表示，集團意圖透過「Island133」，以文化創意串聯旅遊與生活，讓世界看到台灣，因此此次獲獎尤具意義。

松菸文創園區「Island133」多元策展和餐飲空間，榮獲「2023台北老屋新生大獎」；圖片／Island 133提供

雄獅集團董事長王文傑表示，「Island133」代表雄獅集團跨入生活產業的里程碑，為讓台灣被世界看見，雄獅傾力打造「世界的台北」，鎖定具有80年松山菸廠歷史的松山文創園區進行佈局，「Island133」不但是松菸的中島、台北的中島，也是台灣的中島，未來希望以文化創意串聯旅遊，用美酒佳餚分享飲食生活、生活美食，透過策展邀集策展人、創作人與到訪的人群，讓世界看到台灣，並帶領世界的人走入台灣。

設計師邱柏文曾以具90年歷史的自宅日式老屋改造，受到矚目，他表示，這城市不缺一棟完美的建築，卻很需要一個不一樣的老屋，他以這樣的心情投入「Island133」的設計，「Island133」老屋改造案正值疫情期間，他與雄獅集團合作，從概念到實現，從投標、到設計、到運營，一步步攜手共進，非常難能可貴，此案榮獲獎項，得到市政府的認可，代表方向是正確的，同時也是偉大的勝利。

「Island133」改造菸廠的機器修理廠而成；圖片／Island 133提供

為什麼命名Island133？

「Island中島」是這個場域的核心概念，從一踏入門扉就開始感受到生活風格美學壓倒性的存在，藉著中島，串聯創作者與到訪人群以味覺做文化交流。而松山文創園區門牌正是133號，將133綴於名字，它成為松菸的一張立體名片。

餐飲空間「Island Kitchen」＆策展空間「Island Mix Pop」兩大主體

在1939年日治時期，這占地238坪偌大空間裡充滿硬冷機械，它是菸廠的「工作作業場」（戰後改名機器修理廠），負責廠區器具修理。廠房強調視覺垂直水平，保有工藝美學的木造窗框及木桁架結構，形式簡潔典雅。

84年後，這個長方形盒子在鳴日號與鳴日廚房設計師邱柏文操刀之下，變得不可思議。

Island133餐廳區T字台也適合作為伸展台使用；圖片／Island 133提供

整體採用現代主義設計理念並著重機能性，若簡單一分為二，Island133具有餐飲空間「Island Kitchen」和策展空間「Island Mix Pop」兩大主體。

Island Kitchen以台灣在地食材呈現充滿玩味的創新歐陸料理；Island Mix Pop則是由現代方塊構成的展覽場域，兩個場域串聯彼此，完整了Island133蘊藏的深度。

大量使用金屬面材，保留舊有機械金屬感的歷史元素；圖片／Island 133提供

餐廳內部以「伸展台」為靈感，令人眼睛為之一亮，在人們自由穿梭之間還能創造包圍、沉浸的用餐體驗。大量金屬面材，是為保留舊有機械工業感的歷史元素，與機器修理廠的前身相互呼應，前衛俐落而不冷冽。而左右兩側的黑色地坪面中鑲崁台灣花蓮產的在地天然、不規則形狀石材板，呈現台灣特色意象。

策展空間「MIXPOP」⾃由收放的牆⾯能自由翻轉成為桌面、層架，依季節變換展演主題，近期變身為夏日空港與冰菓室；圖片／Island 133提供

特別的是，在策展空間⾃由收放的牆⾯能自由翻轉成為桌面、層架，依季節變換展演主題，未來將邀請世界各地品牌於限定期間進駐，或讓新型態⽣活家及創作者在知識中傳遞⽣活體驗。

「Island133」，即日起推出「北緯23.5度 夏」夏季套餐，以熱情奔放的西班牙為啟發，融合「時尚台魂歐陸美食」精神；圖片／Island 133提供

「Island133」，即日起至9月17日推出「北緯23.5度 夏」夏季套餐，主廚以熱情奔放的西班牙為啟發，融合「時尚台魂歐陸美食」精神，將經典台菜以西式料理技法呈現，為今年夏天增添異國風情；策展空間「MIXPOP」也變身為夏日空港，販售台灣觀光列車系列商品及各地風土特產，還將化身冰菓室，結合肉紙及刨冰創造出超台季節冰品，滿足民眾購物與飲食的各項體驗。

「Island 133」．營業時間：Island Kitchen：週三～週日12：00－21：30（Last Order 20：30）；週一、二公休MIX POP：週一～週日11：00－18：00．地址：台北市信義區光復南路133號（松菸文創園區生態池畔旁）．聯繫電話：+886 2-2769-2885

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