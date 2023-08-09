今天開始外送加價！foodpanda全台開收平台費用 每單最高加9元

外送族注意！foodpanda宣布將於8月9日起全台開收平台費，費用由原先定額改成依消費者所在地區、外送距離、離尖峰時段等綜合因素而定，最低1元，最高不超過9元！

foodpanda因應訂單增加使人事、客服、維運、優惠折扣、金流等維運成本增加，自2022年6月初從台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市等指定地區開收定額「平台費」，北北基每筆外送訂單收取5元，桃竹3元，歷經一年調整，將原先定額平台費改為依消費者所在地區、外送距離、離尖峰時段等綜合因素而定，現在正式全台開收，連離島也包含在內，調整後收費低至1元，最高不超過9元，pandapro會員也要收。

圖／foodpanda提供

為感謝訂閱用戶長期支持，8/9起，foodpanda同步祭出超殺pandapro專屬優惠，半年制及年費制所有用戶可享有連續三個月每月訂閱費5折限時回饋、月費制用戶續訂享5折限時限量優惠。自7/26起至12月底，連續23週推出每週三「超級會員日Super Pro Day」，精選品牌全品項獨家7折優惠，且不限訂購次數。

接著陸續推出清心福全、麥當勞、路易莎、鮮茶道、大苑子等品牌優惠；針對全平台用戶，8月9日當天將再加碼提供定額優惠抵用券，可疊加前述優惠使用。

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