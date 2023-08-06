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火鍋是真愛！SJ銀赫東海來台吃「太和殿」 肉盤、油條缺一不可
火鍋是真愛！由人氣韓團Super Junior成員銀赫和東海組成的小分隊「D&E」於上週末登台開唱，以往來台都會前往火鍋名店「鼎王」用餐，而這次則是去到麻辣鍋專門「太和殿」，令不少粉絲直呼「看著看著也想吃」。
Super Junior成員銀赫和東海來台開演唱會，除了工作行程外，也不忘享用台灣美食。眾所周知「鼎王」是成員始源的最愛，每每來台都會至少吃上一次，其他成員也不時跟著聞香品嘗，而這次銀赫和東海不吃鼎王，而是去到同樣為火鍋專賣的知名品牌「太和殿」。演唱會樂手也在IG上分享台灣美食，照片中還能看到銀赫的身影，以及桌上擺滿油條、各式肉盤等食材，果然「火鍋」還是韓星來台必吃美食的首選。
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