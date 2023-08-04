品味屏東！ 2023台灣美食展「屏東館」引領品味潮流　手工製可可發揚世界

2023 台灣美食展自今（4）日起一連4天在台北世貿一館舉辦，今年屏東館以「品味屏東」為主題，展現屏東多元豐富的美食，其中，屏東在地的咖啡及可可產品，近年十分受到關注，優質的咖啡豆以其香醇風味和卓越品質不僅在國內受到民眾的喜愛，在國際市場上也贏得了極高的評價，手工製作的可可更屢屢獲得國際間許多賽事獎項，2023 亞太區競賽屏東業者共獲7金25銀20銅7特，共59獎牌，總獎牌數創下歷年來最佳紀錄，讓屏東可可在世界舞台延續光耀！

屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞。圖／屏東旅遊網提供

今年屏東館特別邀請到眾多在地優質廠商共同參與，包括泰武咖啡生產合作社、東港味益、小雨果巧克力、邦尼巧克力工坊、台灣可可與巧克力產業協會、屏東可可巧克力園區、豆油伯、樸作良食、大花農場、枋山休閒農場、黎記冰糖醬鴨、佳冬鄉農會透紅佳人，將攜手合作打造出最具風味的屏東館。民眾可以細品屏東獨特的咖啡風味，購買最新鮮的美食，還有熱鬧的舞台活動帶你了解可可的原產地和手工製作的魅力。

屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞與參展廠商合影。圖／屏東旅遊網提供

屏東縣政府表示，本府作為在地小農與業者的推手，持續協力屏東可可品牌向前邁進。值得注意的是，今年亞太區賽事中台灣品牌業者在得獎數上名列第一，屏東業者更占了台灣總獎牌的一半數量，本次獲獎業者們同時也拿到10月至11月世界賽的入場資格，將在2023年底與世界各區獲獎者爭奪總決賽獎牌，期待未來有更多屏東業者拿下國際賽事獎項，將「屏東可可‧台灣巧克力」品牌發揚世界。另屏東咖啡近年來也備受全國鄉親好友矚目，多項競賽獲獎，也讓屏東咖啡品牌響徹雲霄，再次歡迎大家到屏東體驗溫暖、美味及精品皆多一度的屏東咖啡。

屏東館以「品味屏東」為主題，展現屏東多元豐富的美。圖／屏東旅遊網提供

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