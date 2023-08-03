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8字寫出心聲！ 好市多收到「孩子寫的意見表」急回電 母嘆：效率快的諷刺

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書、本報資料照片
圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書、本報資料照片

好市多的客戶意見表十足效率！ 一名媽媽日前到好市多消費，她的小孩用8個字寫了一張會員意見表，讓客服看了緊急回CALL，一共致電四回，讓媽媽驚呼，好市多客戶處理效率真的好快！

一名顧客在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團分享，周日她採買結帳完在核對價格時，女兒在一旁的客服意見櫃檯寫字，當他們準備離開時，女兒拿來一張「會員意見表」，用歪七扭八的小孩字寫下：「有時候漲價太快了」，讓她頓時發自內心笑了，即簽名留下聯絡電話，沒想到當天都還沒回到家，她的手機就有三通來自好市多的未接電話，讓她一方面驚訝原來客戶意見箱這麼有效率，但漲價漲到連一個小孩都知道，頓時覺得滿諷刺的。

圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書
圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書

當她接通第四通電話後，她先表明「是女兒寫的，連一個小孩都知道你們亂漲價」、「你們好市多根本把會員當盤子（當傻子），整天漲價，漲價漲到小孩子都知道你們亂漲價。」接著，好市多人員請她說明幾個比較明確的商品，她林林總總講了七八個商品價格變化，強調「講到客服都笑了，接著也回答不出來」，直呼好市多現在就是一個時價的概念，根本沒有合理的定價。

網友看了這則分享，紛紛回應表示「小孩直覺最真實」、「意見反映都會有真人回電，但是你訴求的點不會有任何改變」、「寫的真的是太貼切，尤其是先漲價，隔一下馬上降價，接著調回原價的伎倆，延伸出退貨再買進，真是把消費者當盤子當有趣！」

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