客家小炒披薩、梅干扣肉披薩？客委會在美食展推話題新作

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推動客家美食，客家委員會與達美樂合作研發客家風味披薩，是近幾年客委會持續推動 Slow Fast-Food 的飲食觀念之外，將客家飲食文化結合現代主流飲食文化的代表作之一，即將推出的客家小炒披薩、梅干扣肉披薩以及客家雙喜披薩，將讓更多年輕朋友能夠欣賞並享受到客家風味。

▲3款客家口味披薩包括客家小炒披薩、梅干扣肉披薩以及客家雙喜披薩。 圖：客委會／提供

客委會首次與速食連鎖店達美樂公司合作，推出客家口味披薩，以大家所熟知的客家小炒入菜，有豆干、豬肉、芹菜鋪排在餅皮之上，豆干跟芹菜來自雲林在地的商品，豬肉則來自南投，藉由台灣在地食材，讓中西口味能夠完美結合，帶給消費者美味、愉悅又物超所值的產品，對客家庄的飲食產業發展與推廣，也將有很大的幫助。在新品發表會上，邀請了職棒賽事人氣啦啦隊 Passion Sisters－短今、凱蒂、Peggy 出席，品嘗全新開發的3款客家小炒披薩、梅干扣肉披薩以及客家雙喜披薩，以年輕人的視角重新看待客家飲食新風貌，客家、義式風味的新奇結合，口味更加滿足豐富。

▲客委會副主任委員周江杰(左3)、達美樂行銷長李嘉惠(右2)出席客家口味披薩發表記者會。 圖：客委會／提供

客委會於「2023台灣美食展」開展的「【品．味緒】HAKKA MIXI」客家主題館，限時限量販售客家風味披薩，8/4至8/7期間在台北世貿一館至客家主題館訂餐，就能享受到熱騰騰的現烤客家風味披薩。此外，在美食展期間，客家館每天都有豐富精采的客家味緒廚房、Slow Fast-Food 分享會、業者推介會及風味體驗DIY等，讓民眾一起來品味客家文化飲食之樂。另外，全省188間達美樂門市將在８/21同步上市客家小炒口味的披薩，讓熱愛嘗鮮的食客們都能品嘗到獨特的口味。

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