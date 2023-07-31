北中南都有！「Pokémon Sleep」揪200間早餐店推限時限量餐盒 要你睡飽飽也要吃飽飽

各位玩家有跟可愛的寶可夢們一起做個好夢嗎？配合「Pokémon Sleep」上線，株式會社寶可夢特別在台灣舉辦「Pokémon Sleep 早餐店合作企劃」，與全台約200間早餐店合作，提供限量的「Pokémon Sleep」餐盒、紙袋及飲料杯，讓寶可夢們陪著大家睡飽後又能吃到營養美味的早餐，充滿活力地開始每一天！

圖／寶可夢 台灣臉書

上線不久的「Pokémon Sleep」，藉著睡覺的時間收集到各種寶可夢的萌萌睡姿，玩家們以完成「寶可夢睡姿圖鑑」為目標；而「Pokémon Sleep 早餐店合作企劃」則是將美好的睡眠延續到早餐上，讓有著卡比獸與皮卡丘一起睡覺可愛又療癒的畫面，變成盛裝美味餐點的包裝，繼續陪著大家開啟每一天的挑戰，活動從7/26持續到8/31約一個月的時間，粉絲們可要好好把握！

圖／寶可夢 台灣臉書

以下為大家先整理了第一週到第三週的合作早餐店家，目前第四、五週的活動店家尚未公布，亦歡迎各地早餐店報名活動，請大家持續關注「寶可夢 台灣」粉專，才不會錯過跟寶可夢們一起吃早餐的機會唷！

圖／寶可夢 台灣臉書

Pokémon Sleep 早餐店合作企劃

活動時間：7/26～8/31，售完為止(依地區排列)

合作早餐店【第一週店家】7/26起

啾啾哥早餐（台北市文山區樟新街11號）

晨間戀人（台北市文山區保儀路107號）

Big Burger（台北市文山區木新路二段162號）

草莓甜心（台北市文山區羅斯福路六段245號）

佳樂佳（台北市信義區松山路612號）

饗早妳早午餐（台北市內湖區康樂街107號）

早點初發（台北市南港區南港路一段184號）

久久早午餐（台北市內湖區康寧路三段16巷99號）

日安早餐（台北市大同區民族西路225巷9號）

尚雯早餐店（台北市大同區長安西路231號）

柚子早餐店（台北市大同區民權西路238號）

272早午餐（台北市大同區大龍街272號）

哈囉早午餐（台北市中山區民權東路三段60巷12號）

魔力霸早餐店（台北市中山區北安路554巷13號）

小蜜蜂早餐店（台北市中山區中原街113號）

阿超早餐店（台北市中山區松江路362巷5號）

覓飽食早餐店（台北市中山區合江街162號）

4+break（台北市中山區松江路53號）

早點回家（台北市中山區雙城街17巷28號）

快快猴早午餐（台北市中山區松江路360號之2）

喜麥堡（台北市中山區錦州街314號）

愛吃不吃（台北市萬華區萬大路20號）

寶軒早餐店（台北市萬華區大理街146-1號）

九品早餐店（台北市大安區辛亥路二段171巷27號）

長新早餐店（台北市大安區通安街148號）

五條通早餐店（台北市大安區臥龍街157號）

福得早餐店（台北市大安區臥龍街133號）

馬克早餐（台北市中正區汀州路二段124號）

松林早餐店（台北市中正區汀洲路三段71號）

快樂早餐吧（台北市中正區南昌路一段59巷25號）

132巷早餐店（台北市中正區新生南路一段132巷7之4號）

呷飽早午餐（台北市松山區光復南路73號）

飽包肉蛋吐司（台北市松山區八德路二段346巷1弄5號）

星玥早餐店（台北市松山區敦化北路4巷41號）

藍色早餐店（台北市松山區八德路四段208號）

庄角囝仔（台北市松山區健康路325巷32號）

多倫斯早餐店（台北市信義區虎林街132巷88號）

威美早餐店（台北市信義區莊敬路377號）

合作早餐店【第二週店家】8/2起

來來堡早餐（台北市士林區重慶北路四段43號）

品客早午餐（台北市士林區大南路370號）

小麥田早餐店（台北市士林區雨聲街48號）

我家廚房（台北市士林區文林路112-2號）

來早點早餐店（台北市內湖區新明路455號）

巨堡早餐店（台北市內湖區文德路22巷9弄76號）

傑克早餐店（台北市內湖區成功路二段320巷31弄1號）

日久阿囉哈早餐店（台北市內湖區內湖路一段285巷65弄1號）

my home（台北市文山區木新路三段71號）

好美早餐店（台北市文山區保儀路155號）

三三早餐店（台北市文山區木新路三段122號）

和樂美早餐店（台北市中正區中山北路一段4號）

巧味鮮早餐店（台北市松山區八德路三段12巷51弄50號）

早起五分鐘（台北市松山區三民路149號）

餥饗早餐店（台北市松山區寧安街68巷2號4室）

美吉寶早餐店（台北市松山區八德路三段155巷12弄1號）

北投美式早餐屋（台北市北投區立農街二段265號）

元氣小舖（台北市北投區致遠一路一段112號）

家家早餐店（台北市萬華區萬大路486巷41號）

安好食早餐店（台北市信義區忠孝東路四段553巷16弄4號）

秀秀早餐店（新北市中和區中興街166號）

初晴早餐店（新北市中和區中興街143號）

good晨精緻早午餐店（新北市中和區南山路320巷13號）

璐璐早餐店（新北市中和區泰和街23號）

金元堡早餐店（新北市板橋區龍泉街112號）

橘子家早餐店（新北市板橋區國泰街122號）

豬媽媽早餐店（新北市新莊區天祥街23號）

歡璽早餐店（新北市新莊區富國路148號）

早餐屋（新北市新莊區化成路94號）

心心早餐店（新北市新莊區瓊泰路158號）

荳荳早餐店（新北市三重區文化南路31號）

大漢堡早餐店（新北市三重區成功路52-1號）

747早餐店（新北市三重區新北大道一段157號）

佳客萊早餐店（新北市三重區龍濱路116號）

元氣早餐坊（新北市三重區中興北街8號）

早雅早餐店（新北市樹林區保安街一段336號）

約翰早餐店（新北市樹林區千歲街60號）

麥軒活力站（新北市淡水區淡海路216號）

美天美早餐店（新北市淡水區民生路16巷33號）

合作早餐店【第三週店家】8/9起

二街早餐店（新北市板橋區僑中二街98號）

樂樂早餐店（新北市板橋區和平路163號）

好厝邊早餐店（新北市板橋區民權路202巷5弄2號）

巨人早餐店（新北市板橋區府中路145號）

活力UP早餐店（新北市板橋區陽明街265號）

小廚房早餐店（新北市板橋區中正路85號）

77早餐店（新北市板橋區板新路77號）

起點早餐店（新北市板橋區民權路260巷65號）

等一下早餐店（新北市三重區集美街65-2號）

哈姆蛋早餐店（新北市三重區福和街33號）

House好食（新北市三重區成功路106-1號）

夏威夷早餐店（新北市新莊區中誠街80號）

唯美香早餐店（新北市新莊區昌平街48號）

廚師寶寶早餐店（新北市樹林區千歲街57號）

斯味漢堡早餐店（新北市土城區中正路56巷3號）

小真早餐店（新北市淡水區民權路77號）

橘子早餐店（新北市淡水區真理街4-18號）

MAMA早餐坊（新北市淡水區中正路8巷1號）

檸檬樹早餐店（新北市淡水區學府路136巷19號）

元氣早餐店（新北市淡水區北新路184巷142弄2號）

成功麥早餐店（台中市中區成功路229號）

MICO早餐店（台中市中區平等街81號）

桔滋早餐店（台中市中區民族路96號）

食在早午餐（台中市中區三民路二段35號）

家商早餐店（台中市東區互助街44號）

早餐店（台中市西區博館路207號）

三姊妹早餐店（台中市西區民權路65號）

活力早餐早餐店（台中市西區博館路193號）

美寶堡早餐店（台中市西屯區河南路二段472號）

家庭號早餐（台中市北區梅亭街480號）

秀秀早餐店（高雄市鳳山區新康街282號）

新海洋（高雄市鳳山區凱旋路427號）

晨緣素食（高雄市鳳山區青年路一段284巷）

入內早食（高雄市前金區成功一路515號）

小花家早餐店（高雄市三民區十全一路221號）

阿伯的明星早餐店（高雄市新興區明星街4-1號）

老麥早餐店（高雄市苓雅區憲政路278號）

至真早餐店（高雄市左營區至真路160號）

班馬鹿活力廚房（高雄市左營區重愛路297號）

肉粽蛋餅（高雄市左營區左營大路240號）

【第四週店家】8/16日起至售完為止。※敬請期待。

【第五週店家】8月23日起至售完為止。※敬請期待。

備註：主辦單位有權依實際活動狀況，酌予調整活動內容及時間順序。

合作早餐店【第四週店家】8/16起

合作早餐店【第五週店家】8/23起

備註：主辦單位會依實際活動狀況，調整活動內容及時間順序。

圖／寶可夢 台灣臉書

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