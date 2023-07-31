香菜料理再加一！「重磅香菜台灣拉麵」限時開賣，還有香辣酸菜凍一定要試試
「山下公園」旗下的「重磅香菜台灣拉麵」讓香菜料理再加一。這款特別限定的美食讓台灣拉麵與香菜完美融合，成為引領風潮的絕妙組合。無論是香菜控或拉麵控，都無法抗拒這誘人滋味。
位於台中第六市場的「山下公園」，以日本名古屋的獨特風味「台灣拉麵」為基底，融入豆芽、辣肉味噌醬，再加入獨家調製的「香菜濃湯」，這湯頭呈現出濃郁的墨綠色調，與豐富的新鮮香菜相得益彰，勾勒出美味的視覺饗宴，每一口都是精華。
「山下公園」極力推薦品嚐這款驚艷的「重磅香菜台灣拉麵」。品味時先細細品味香菜濃湯的原汁原味，接著攪拌辣肉味噌進湯底，最後再加入他們特調的「辣椒醋」，每一口都帶來豐富層次的味覺饗宴。更令人期待的是，限定小菜「酸辣香菜凍」即將開賣，為這場香菜控的盛宴錦上添花。
「山下公園」的「重磅香菜台灣拉麵」不僅展現了創意與美味的結合，也蘊含了台灣和日本飲食文化的精髓。這道獨特的料理勢必展開一趟令人難忘的口味之旅，絕對不能錯過，去台中旅遊時一定要吃吃看。
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