７大「連鎖速食優惠」追起來！ 拿坡里買6送6、肯德基1元送蛋塔、比薩買1送1

炎炎夏日，暑假將過一半，各家速食品牌優惠你追上了沒？ 一口氣整理７家必吃「速食連鎖餐廳優惠」，有麥當勞熟客券換大麥克、肯德基1元送蛋塔、達美樂全品項半價、拿坡里買6送6、必勝客買1送1、頂呱呱加購10元呱呱包等優惠懶人包快追！

●麥當勞

麥當勞「得來速熟客券」限期回歸！即日起至8/8，於麥當勞得來速消費任何產品(不含醬包及其他非單獨銷售產品)，即可獲得一張「熟客券」；集滿三張於下次消費可「免費兌換大麥克」乙個。

圖／翻攝麥當勞官網

●肯德基

肯德基將推出期間限定「青花椒香麻脆雞」，自即日起至7/31止，肯德基外送服務推優惠，只要消費滿350元就可享免運優惠！此外，更推出預定快取一元優惠，購買XL套餐加一元送蛋塔、購買桶餐加一元送雞塊或是炸雞。

圖／肯德基

●拿坡里

即日起至8/17，拿坡里祭出買「雞腿二重奏(6塊)」再送「酥炸雞翅(6隻)」，特價319元(原價450元)，71折就能一次吃到兩種炸雞；並且三商i美食卡會員可憑點數1點領取拿坡里炸雞優惠券，套餐就能再折10元，最低可享309元好康價；7/21至8/4開放領券，兌換至8/17。

圖／拿坡里

●達美樂

暑假優惠，達美樂MyBOX「披薩便當」，週一至週五16:00前，網路訂購通通限定99元(原價129元起)。每天00:00開售，每店限10份，一筆訂單限一盒。

還有天天外帶披薩一個就半價，不限時段、不限門市、不限口味，9吋特價299元、12吋只要449元就開吃；更優的是，只要當地氣溫飆破38度，實體門市就祭出「蝦趴酪梨四喜披薩」限定388元優惠價，現省510元。

圖／達美樂

●必勝客

全台必勝客即日起至7/31止，外送9吋小比薩「買一送一」，共15款經典口味可選擇。迎接父親節，7/24至8/8更推出套餐優惠，只要888元，千元有找就能享受3個大披薩。

圖／必勝客提供

●頂呱呱

即日起至7/23，凡出示身分證號中1碼「4或9」，購買超值套餐或生日餐(速速叫重量餐/明星三寶餐)，即可用10元加購呱呱包，每人每筆消費限乙次。限時買一送一活動，7/23享甜甜包「買一送一」特價35元，每人每筆限購2組。

圖／頂呱呱提供

●漢堡王

漢堡王畢業狂歡優惠券，自即日起至7/31，可爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯飲料買一送一(可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶)，薯條(中)、辣薯球(中)、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、還有4款漢堡買一送一。

圖／漢堡王提供

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