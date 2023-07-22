特色門市+1！ 星巴克桃園「春日門市」開幕活動5好禮 加購「琥珀女神杯碗」享特大杯買一送一

桃園人快追！ 星巴克為顧客帶來美好心靈綠地，以全新意象「城市綠地 與鳥共生」打造「桃園春日門市」，於7/22盛大開幕。這回切和商圈是以車道服務型門市坐落於桃園主幹道的春日路上，同時推出門市開幕優惠5項活動好禮，購買琥珀藝術鱗片玻璃杯或琥珀花瓣女神玻璃碗，可享星巴克「特大杯買一送一」。

圖／星巴克提供

桃園春日門市外觀以西班牙複合木皮板，加上轉角處的弧度修飾及LED燈帶勾勒外框，有如在枝椏間靜靜站立的禽鳥，佇立如樹，溫潤如木，而門市內裝以在吧檯上方以弧形格柵障板天花及一二樓大幅咖啡莊園壁畫為亮點，讓消費者在繁忙城市中還能享有清新寧靜環境。

圖／星巴克提供

歡慶桃園春日門市開幕，星巴克也推出「琥珀花瓣女神玻璃碗」及「琥珀藝術鱗片玻璃杯」，及「桃園春日隨行卡」同步於7/22桃園春日門市開幕首賣推出。

圖／星巴克提供

圖／星巴克提供

還有5大活動好康值得關注，即日起至7/28，凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個；即日起至8/20，憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克隨行手提袋乙個；當日單筆消費滿2000元發票，即可獲得星巴克雙層野餐盒乙個。

同步於星巴克桃園春日門市購買紙本飲料券乙本，即可獲得精美禮品乙組；凡購買琥珀藝術鱗片玻璃杯或琥珀花瓣女神玻璃碗，即可享點購兩杯特大杯相同口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；憑桃園春日限定隨行卡即可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

圖／星巴克提供

「桃園春日門市」

地址：330017桃園市桃園區春日路372號

電話：03-3317582

營業時間：週一~週五 07:00-21:00；週六~週日 07:30-21:00

圖／星巴克提供

延伸閱讀：

．4大飲品「大暑」優惠來了！ 黑浮致敬麥當勞買1送1、85℃、不要對我尖叫 清涼一夏統統有

．又是詐騙！ 「肯德基49元優惠券」造假 業者公告：認明肯德基網址