傳奇超模「打卡台北」牛肉麵、珍奶全入鏡，她直言：我會再回來

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@ai_tominaga_official
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擁有日本時尚界神話之稱的首席超模富永愛，近日來台拍攝，雖只待一天就回日本，但也在閃電來台的短暫時間裡，分享在台品嘗的道地美食與珍珠奶茶，並上傳在Instagram，讓不少日本網友看了也直呼「好想去台灣」。

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超模富永愛在Instagram分享來台點滴，品嘗了在地人都大推的牛肉麵、春水堂珍珠奶茶及紅心芭樂等美食，並留下「台灣牛肉麵非常好吃！謝謝。我會再回來的」等文字。許多日本網友看到貼文也表示「我也愛吃台灣牛肉麵」、「光用看的都餓了」、「我也好想去台灣」。

此外，富永愛也在貼文中提到，希望下次能到店內品嘗牛肉麵，是真的非常好吃，麵條的口感就像烏龍麵一樣。對此，也有不少台灣粉絲期待富永愛能夠再次來台。

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