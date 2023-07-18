傳奇超模「打卡台北」牛肉麵、珍奶全入鏡，她直言：我會再回來

擁有日本時尚界神話之稱的首席超模富永愛，近日來台拍攝，雖只待一天就回日本，但也在閃電來台的短暫時間裡，分享在台品嘗的道地美食與珍珠奶茶，並上傳在Instagram，讓不少日本網友看了也直呼「好想去台灣

2023-07-18 15:30