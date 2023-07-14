夜貓子快看！ 「点爭鮮」林森店營業至凌晨3點 開幕慶干貝買1送1、消費滿額送300

愛吃爭鮮的夜貓子快看！ 爭鮮集團於4月底結束營業的「樂鮮Sushi bar」迴轉台主題餐酒館，最新消息指出，原址全新出發開設新型態「MAGiC TOUCH点爭鮮」(台北林森店)，於7/14正式營運，特別的是主打宵夜場，將從下午4點營業到凌晨3點，夜貓族們這下子又有新去處囉！

圖／翻攝爭鮮臉書

歡慶開点爭鮮台北林森店開幕，帶來滿滿驚爆優惠4重送，自7/14至7/16於林森店消費滿800元，送300元抵用券、「漂浮抹茶拿鐵」單品半價優惠55元；7/14至7/31憑欣欣秀泰影城電影票根，消費滿500元，送「鹽烤大鯖魚」1份(價值120元)、獨家限定「御品松葉蟹」半切/份，優惠價399元(原價499元)；7/17至7/23則有「北海道厚切干貝」買1送1，優惠價60元(原價120元)；7/24至7/31「一本星鰻」優惠價60元(原價80元)。

圖／翻攝爭鮮臉書

圖／翻攝爭鮮臉書

MAGiC TOUCH点爭鮮(台北林森店)

地址：台北市中山區長春路40號2F（長春/林森北路口）

營業時間：下午4點至凌晨3點

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