改上午9時開放！ 饗賓集團7／14起調整「線上訂位時間」 網嗨喊：終於不用熬夜

饕客們注意！ 饗賓餐旅集團今（7/13）宣布旗下「9大品牌」，於7/14起調整線上訂位開放時間，將從原本凌晨0時變更改為上午9時開放訂位。消息一出，大批網友嗨喊「太好了不用熬夜了」。

圖／翻攝INPARADISE 饗饗臉書

饗賓餐旅集團旗下包括饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利火鍋、朵頤餐廳，共9大餐飲品牌今日宣布，明（7/14）起線上訂位時間從「原凌晨00:00調整為上午09:00」，並開放1個月內預定，開放日以月份+1計算，例：7/14「上午9:00」可預訂8/14(含)前、7/15「上午9:00」可預訂8/15(含)前之訂位，以此類推。

因大小月份有天數差異(月底28~31號)，故當月最後一日「上午9:00」，可開放下月最後一日(含)前之訂位，以此類推，訂位也全面採預付定金制，每人用餐（含0至12歲兒童）預收定金500元。

圖／翻攝INPARADISE 饗饗臉書

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