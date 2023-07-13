白飯之亂勾回憶！ 蒼藍鴿大推慶功宴選「這地點」：聊到半夜真的很佛

北科大資材營學生慶功宴選擇到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因為白飯不夠和店家產生爭執，引發後面一連串的「白飯之亂」。台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」便好奇，問問大家都到哪狂歡，他回憶過往推薦了幾家餐廳，更特別大推「新生南路麥當勞」真的很佛！

YouTuber蒼藍鴿在「蒼藍鴿的醫學天地」臉書發文，表示看完新聞後，突然回憶起以前活動完的慶功宴，有吃過馬辣、小蒙牛還有麥當勞，特別是新生南路的麥當勞去過最多次，因為不僅B1超多位置，還可以歡樂吹冷氣、聊到半夜，讓他不禁大讚「真的很佛」，同時也好奇詢問「大家慶功宴都去哪裡狂歡呢？」

圖／台灣麥當勞提供

貼文一出，引起網友留言「錢櫃啊，牛肉麵是極品啊，哈哈哈哈哈」、「先去唱歌到凌晨五點，然後去麥噹噹吃早餐，再去早八睡覺」、「錢櫃啊，牛肉麵是極品啊，哈哈哈哈哈」、「會去吃小火鍋或是去ktv」、「慶功宴當然要吃火鍋與燒烤吃到飽，白飯那是當時佔胃空間的食物」，也有人提到「現在新生南麥當勞改裝後座位變超少」、「還真的有去過熱炒店慶功，學長在酒促妹慫恿下點了超多支」。

熱炒店菜色眾多、價格便宜，是三五好友相約聚餐的好選擇。示意圖/ingimage

圖／翻攝自蒼藍鴿的醫學天地臉書

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