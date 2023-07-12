今日限定11點發送！ 超商指定一門市爽吃 「100個國民便當」免費送
手刀快搶！ 7-ELEVEN慶祝經典「國民便當」強勢回歸，特別限定一日(7/12)推出指定門市舉辦「免費送便當」活動，上午10:30開放排隊、上午11點起發送，「100個國民便當」免費送你吃！
想感受「國民便當」的懷舊美味，7-ELEVEN將展開限定門市單日免費試吃活動，7/12於「台北博源門市」免費送出100個國民便當，上午10:30開放排隊，上午11:00起發送，每人限兌換1個，響應環保敬請自備餐具和提袋，數量有限送完為止。
配菜超豐富的「國民便當」，內有豆豉里肌肉片還有鹹甜香腸，搭配青蔥蛋、酸菜、高麗菜冬粉、辣味筍尾茸等6道配菜，打造經典的台式美味，現已在全台逾6700間門市限量開賣，今(7/12)一日限定100個國民便當，指定門市免費試吃活動快衝！
7-ELEVEN博源門市地址：台北市中正區思源街16號
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