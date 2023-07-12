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5大飯店「海鮮季料理」優惠一次看！對中身分證7折、4人同行1人免費統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／台北寒舍艾美酒店 圖右上／六福萬怡酒店提供 圖右下／台北國泰萬怡酒店提供
圖左／台北寒舍艾美酒店 圖右上／六福萬怡酒店提供 圖右下／台北國泰萬怡酒店提供

暑假是飯店的旺季，不論親朋好友都會把握暑期出遊。這回因應暑期各家飯店業者順勢推出「餐飲」優惠，從海鮮季再到戰斧豬等統統都有，udn小編整理五大飯店餐飲優惠，快來瞧瞧！

台北寒舍艾美酒店

「探索廚房」平日晚餐推出「炎夏盛宴」活動，爽吃澎湖海鮮菜色「松葉蟹海鮮桶」。活動至7/27。海鮮桶有松葉蟹腳、鮮蝦、淡菜等豪邁海鮮，中東串燒、巴西燒烤，芒果季甜品，享用爽快。平日午餐、下午茶，4人同行1人免費。

圖／台北寒舍艾美酒店
圖／台北寒舍艾美酒店

台北喜來登飯店

「十二廚」平日晚餐推出「仲夏海鮮季」，活動好評延長至7/27，菜色升級不加價。多款全新海鮮季料理，同時「松葉蟹海鮮桶」無限供應，松葉蟹、淡菜、白蝦，新鮮蔬菜綜合海鮮桶。

圖／台北喜來登飯店提供
圖／台北喜來登飯店提供

台北六福萬怡酒店

敘日全日餐廳推出暑期7、8月一系列優惠活動，像是「我愛七月：身分證對對碰」7/10-7/31，兩人午餐，身分證5、2、7，第二人餐費半價。7月假日限定，松葉蟹無限吃到飽。8/31前午餐或晚餐，只要消費5200元可參加「今夏遊泰國」抽獎。

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

台北新板希爾頓酒店

「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，10多道地中海美食直接爽吃，還有「市集一起Fun暑假」優惠活動，不限平假日，身分證有1個7享85折、2個7享8折、3個7享75折（限本人），活動至7/31止。

圖／新板希爾頓提供
圖／新板希爾頓提供

台北國泰萬怡酒店

MJ Kitchen推出「酷熱燒烤趴」新菜色，海陸燒烤美饌，「紅酒極汁戰斧豬」、「重慶麻辣烤魚」、「韓式泡菜烤牛肉」、「石板烤三色豬五花」、「冰火沙巴雍焗生蠔」、「BBQ燒烤豬肋排」等菜色，平日晚間送下午茶餐券1張。6/24-7/31，周末成人午晚餐送半尾龍蝦1隻。平日晚餐，萬豪旅享家會員75折。

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

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海鮮 萬怡酒店 燒烤 下午茶

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