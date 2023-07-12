排隊人潮擋不住！「刁民酸菜魚」信義二店將開幕 試營運推一日限定「全面５折」
人氣超夠味「刁民酸菜魚」信義二店來了！酸菜魚專賣「刁民酸菜魚」信義松仁店將於7/13下午起試營運，特別推出一日限定「全面五折」歡慶開幕。不少看到好康的網友在該貼文下方開始揪團，並表示「五折我可以」、「再挑戰一次」。
為消化候位人潮，主打川味酸菜魚的「刁民酸菜魚」信義二店將自7/13下午5點起試營運，特地選在距離信義一店徒步五分鐘的地方，同時祭出一日限定「全面五折」優惠，於下午4點開始發放號碼牌，限定100組，每組上限6人，僅供內用（不打包）。
值得注意的是，7/13試營運進場時間為下午5點起至晚上11點，用餐時間為90分鐘，服務費為原價10%。另自7/14起正式開幕，營業時間從上午11點一路開至凌晨3點，深夜也想吃也沒問題。
刁民酸菜魚 信義松仁店
地址：台北市信義區松仁路101號-B1
營業時間：11:00-03:00（7/13試營運進場時間為17:00-23:00）
開幕活動：限定一日「全面五折」（服務費為原價10%）
備註：活動當日限定100組，每組上限為6人；下午4點開始發放號碼；僅提供內用（不打包）；用餐時間為90分鐘
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