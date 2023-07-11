7／11限定！ 7-ELEVEN OPEN將生日快樂、漢堡王華堡買一送一、全家優惠點數兩倍送

近日各種獵奇料理頻出，像是大王具足蟲拉麵、整隻青蛙拉麵及火鍋，甚至還有青蛙蛋糕、鬆餅等驚人組合。雲林北港一家咖哩飯專賣店也有「呱呱蛙咖哩飯」，且已開賣一段時間，因此有網友稱「老闆娘才是(蛙料理)始祖吧

2023-07-10 15:30