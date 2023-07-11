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7／11限定！ 7-ELEVEN OPEN將生日快樂、漢堡王華堡買一送一、全家優惠點數兩倍送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝業者粉專
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7/11特別的一天優惠多！ 7-11是統一超商的標誌，7/11這一天也形象代言玩偶「OPEN將」的生日，目前有7-ELEVEN指定商品優惠活動，而漢堡王和全家便利商也在今日推出限定優惠，追起來！

圖／翻攝OPEN將臉書
圖／翻攝OPEN將臉書

7-ELEVEN超商於7/11這一天，正推出全鄉全店服務優惠，可享有CITY系列飲品、飲料、泡麵、啤酒、糖果、麵包、補精品、冰品、甜點、冷凍品、寵物用品，全面可享指定商品「任選4件75折優惠」，結帳金額滿888元加碼抽BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅1台(市價336萬元)、精品包2個(建議市價合計160萬元)共3次中獎機會！

圖／翻攝7-ELEVEN粉專
圖／翻攝7-ELEVEN粉專

漢堡王歡慶會員突破65萬人，7/11一日限定送出隱藏優惠「華堡買一送一」，只要在漢堡王LINE官方帳號，輸入通關密碼「歡慶豪點王65萬會員」，就能拿到會員專屬優惠券「華堡買一送一（限原味）」，無論是舊會員或新加入會員都能領，而專屬優惠每店限量100組，券兌換限7月11日10:30am後至營業結束前，單日臨櫃、官網兌換。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

提醒大家，使用優惠券，需出示電子優惠券條碼（截圖無效/每人限兌換一次）；兒童樂園、機場、竹科台積P1店、南科台積18B店、台中美光F16店等不適用。

全家超商粉專「全家FamilyMart」表示為慶祝隔壁同事7-ELEVEN OPEN將生日「優惠大加碼」，全家會員會員於7/11當日到全家消費，Fa點數兩倍大放送，一起來祝小編的同事生日快樂吧！並註明每位會員贈送上限為1000點，並在15日前統一匯入，以及消費限制等。

全家粉專發文祝賀敵手7-ELEVEN生日快樂。 圖／翻攝自全家粉專
全家粉專發文祝賀敵手7-ELEVEN生日快樂。 圖／翻攝自全家粉專

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