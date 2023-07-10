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蛙料理始祖！雲林「整隻蛙咖哩飯」早開賣，網誇：很有在地特色

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／博愛壱壱円粉絲頁
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近日各種獵奇料理頻出，像是大王具足蟲拉麵、整隻青蛙拉麵及火鍋，甚至還有青蛙蛋糕、鬆餅等驚人組合。雲林北港一家咖哩飯專賣店也有「呱呱蛙咖哩飯」，且已開賣一段時間，因此有網友稱「老闆娘才是(蛙料理)始祖吧」。

圖／博愛壱壱円粉絲頁
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雲林北港咖哩飯專賣店「博愛壱壱円」自2020年推出「呱呱蛙咖哩飯」，比起咖哩飯，更為吸睛的非「整隻炸青蛙」莫屬，視覺效果超震撼，讓不少網友大讚「很有北港在地特色」。此外，除了話題滿分的「呱呱蛙咖哩飯」外，店家獨門咖哩也受到顧客喜愛與推薦，直呼「咖哩味道濃厚好吃」、「真材實料，有家的味道」等。不敢嘗試呱呱蛙也無妨，店家也有日式豬排咖哩飯、天婦羅蝦咖哩飯可以選擇。

圖／博愛壱壱円粉絲頁
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圖／博愛壱壱円粉絲頁
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博愛壱壱円

地址：雲林縣北港鎮博愛路110號

營業時間：請見博愛壱壱円粉絲頁

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