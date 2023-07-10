優惠這樣領！７月一日限定「丸亀日」登場　「溫玉濃湯烏龍麵＋炸蝦」百元有找

7月的「筷吃丸亀日」來了！來自日本的丸亀製麵於每月11日推出「筷吃丸亀日」，本月7/11活動當天只要點購炸物或燙野菜，憑券即享「溫玉濃湯烏龍麵＋炸蝦」99元優惠，一張鈔票開吃烏龍麵餐組。優惠券怎麼領？接著看下去。

圖／丸亀製麺 台灣官方臉書粉絲團

丸亀製麵推出7/11一日限定「筷吃丸亀日」，凡於活動當日點購任一炸物或燙野菜，憑券可享「溫玉濃湯烏龍麵(中)＋炸蝦」99元優惠(原價137元)，相當於現打72折。而領取優惠券的方法如下，成為丸亀LINE官方帳號好友；回答完成加入問題，領取加入禮；點選圖文選單，領取丸亀日電子優惠券即可，內用外帶皆適用。

門市示意圖／丸亀製麺 台灣官方臉書粉絲團

此外，丸亀製麵也同步推出夏季新品「泰式檸檬雞烏龍麵」，清爽檸檬汁搭配泰式香料調製出道地南洋醬汁，酸鹹香辣又開胃，加上軟嫩雞腿肉及嫩豆芽與黃瓜絲，非常適合夏日來上一碗。

夏季新品「泰式檸檬雞烏龍麵」。圖／丸亀製麺 台灣官方臉書粉絲團

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