蔬果入饌、椒麻噴香「玖尹」夏季新菜登場 推調酒優惠

甜菜蘆筍龍蝦餃(三件)。 圖：玖尹／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】坐落在南京松江商圈伊通公園旁，結合新派粵菜與精緻港點的時尚中餐廳「玖尹」迎接盛夏來臨，即日起推出八道全新主廚推薦料理，選用蜜瓜、綠蘆筍、綠竹筍、水梨、香橙、苦瓜、甜菜根等蔬果，為龍蝦、鮑魚、和牛等頂級食材美饌增添酸甜果香與爽口氣息，或以麻辣滋味振奮味蕾、祛濕解熱。

果漾開胃 麻辣解熱

擅於融入創意手法演繹粵菜的玖尹行政副主廚李冠儀，以紮實粵菜技法融匯川、湘、蘇、浙等菜系，發揚各種優質食材；專司港點的李國聖主廚，遵循港式點心繁複工序，適度配搭天然食材，增添風味層次，為經典港點注入新意與健康概念，精緻美型港點擄獲消費者的心。

在龍蝦的料理方面，「甜菜蘆筍龍蝦餃」以甜菜根汁將水晶皮暈染成柔美紫紅，包覆揉合台灣夏季盛產綠蘆筍與龍蝦的內餡，外型綴以黑松露醬、蛋白及蘆筍，入口清脆蘆筍與鮮美彈牙龍蝦於舌尖翩然起舞，鮮爽滋味不容錯過。「雪菜濃雞湯焗龍蝦」運用整隻台灣玉米雞慢燉五小時淬鍊濃醇雞湯，融合江浙料理雪菜筍絲概念，加入雪裡紅及夏令盛產的嫩脆綠竹筍，與龍蝦一起煨煮，清爽甘鮮，是唇齒留香的奢華風味。

▲菠蘿澳洲和牛塔(三件)。 圖：玖尹／提供

疲累的夏日，就以頂級和牛為身體補元氣！「澳洲M9牛小排佐香茜橙香苦瓜」以澳洲M9和牛香嫩腴美的牛小排香煎後，拌炒蜂蜜醃漬之橙皮、香菜根與香橙漬苦瓜，馥郁清新果香平衡和牛的豐潤油脂。「菠蘿澳洲和牛塔」靈感來自經典港式菠蘿包，加入沖繩黑糖取代白糖製作蛋塔皮增添溫潤香氣，澳洲M9和牛牛小排切丁與雪白菇、西芹以燒汁炒製內餡，頂層覆蓋菠蘿皮香烤而成，入口酥香誘人、鹹甜有致。

▲金棗伍仁烏魚子餅。 圖：玖尹／提供

發想自傳統廣式伍仁月餅，「金棗伍仁烏魚子餅」運用松子、核桃、腰果融合烏魚子、金棗先蒸後炸，口感豐富，瀰漫堅果香氣與烏魚子鹹鮮，金棗酸香解膩，猶如品嘗烏魚子般佐新鮮水梨一起入口，清甜果香舒緩伍仁烏魚子餅的豐富油脂。

▲翠綠藤椒酒麻雞煲。 圖：玖尹／提供

食慾不振的炎夏，適度辣味最能振奮脾胃、祛濕抗熱，，鴨舌加入黑糖、醬油、草果、八角、乾辣椒等多種辛香料滷製，再混合欖豉醬、干鍋醬、豆瓣醬、老乾媽辣椒等醬料與茶樹菇拌炒，「紫蘇茶樹菇香辣鴨舌」佐酥炸紫蘇葉享用鹹香微辣吮指美味。搭配啤酒或調酒皆宜。「翠綠藤椒酒麻雞煲」融合粵菜啫啫雞與川菜藤椒雞，加入台灣酒釀、進口白啤酒、大量薑蔥醬與雞腿肉以傳統砂鍋燒煮，最後加入花椒、淋上藤椒油賦予香嫩雞肉迷人麻香，噴香上桌，翠綠色澤引人胃口大開。

▲蜜瓜清燉螺頭鮑魚湯。 圖：玖尹／提供

夏季哈蜜瓜正逢時，經典港式靚湯「蜜瓜清燉螺頭鮑魚湯」清熱開胃，最適合夏日飲用，取台灣哈密瓜與雞湯慢燉2小時，再加入鮑魚、乾螺頭燉煮1小時而成，滋味清甜甘美，鮑魚及響螺鮮美柔嫩，清潤宜人。

此外，酒吧亦新推出3款結合輕盈果香、雅致茶香的新調酒，清透色彩沁涼，最適合夏日品飲，無論單飲佐餐均佳。伴隨夏季新品上市，更推出優惠活動，讓今年夏天更加有滋有味，即日起到7/7點「翠綠藤椒酒麻雞煲」，搭配調酒「柚見帕洛瑪」享第二杯半價優惠；7/8至7/17點「澳洲M9牛小排佐香茜橙香苦瓜」，佐調酒「京都の夏」享點一贈一。

【禁止酒駕；飲酒過量 有礙健康】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野