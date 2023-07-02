快訊

再拋能源議題 侯友宜：核一能再啟動就啟動

炸雞控必嗑！拿坡里「霸氣金斧雞腿」限時開賣　酥脆多汁大雞腿一隻免75元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拿坡里官方粉絲團及拿坡里提供
圖／拿坡里官方粉絲團及拿坡里提供

炸雞控看過來！拿坡里超強新品「霸氣金斧雞腿」上市，使用特選大雞腿，搭配拿坡里獨門麵衣油炸，外皮酥脆不膩，內裡多汁，一口下去滿滿的肉感超過癮。炎炎夏日沒有胃口嗎？不妨來隻香噴噴大雞腿，開胃又有飽足感。

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

連鎖速食品牌拿坡里自即日起至7/20限時推出最新「霸氣金斧雞腿」，加上超值優惠價，包含2隻霸氣金斧雞腿特價159元(原價220元)及4隻霸氣金斧雞腿特價299元(原價440元)，最低平均一隻雞腿不到75元，嘗鮮開吃好划算。「霸氣金斧雞腿」使用特選連腿排大雞腿，口口吃得到酥脆外皮及鮮嫩雞腿肉，並同步於拿坡里披薩及炸雞專賣店開賣。

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

此外，另有新品「酥脆鱈魚香絲」，配上辣椒、蒜頭、青蔥等香氣更涮嘴，於7/20前購買還享第二份半價優惠，全台拿坡里披薩及炸雞專賣店都買得到，建議至門市選購前先打電話詢問有無販售喔！

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

延伸閱讀：

今夏最強「韓式炸雞」！肯德基「韓式雙醬無骨大口脆雞」預告開賣　一次開吃台韓兩種美味　

王品壽星七月壽星「21個品牌一次看」！聚、青花驕、西堤牛排與原燒等統統都有

拿坡里 炸雞 披薩

相關新聞

炸雞控必嗑！拿坡里「霸氣金斧雞腿」限時開賣　酥脆多汁大雞腿一隻免75元

炸雞控看過來！拿坡里超強新品「霸氣金斧雞腿」上市，使用特選大雞腿，搭配拿坡里獨門麵衣油炸，外皮酥脆不膩，內裡多汁，一口下去滿滿的肉感超過癮。炎炎夏日沒有胃口嗎？不妨來隻香噴噴大雞腿，開胃又有飽足感。

拿坡里「金斧雞腿」現省141！酥脆鱈魚香絲第二份半價

「拿坡里披薩．炸雞」、「拿坡里炸雞專賣店」自即日起同步推出新品「霸氣金斧雞腿」，還有「酥脆鱈魚香絲」同步新登場。為慶祝新...

震驚！韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」新竹店無預警停業　在地人嘆：真的要變美食沙漠

震驚！韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」廣受韓料控喜愛，主打各式火鍋料、蔬菜及多款年糕自助吧，還有炸物、韓式魚糕湯等韓國小點吃到飽。6/29當日，兩餐新竹店無預警宣布將自7/1起停業，讓不少人在該貼文留下「很

王品七月壽星「21個品牌一次看」！聚、青花驕、西堤牛排與原燒等統統都有

王品集團主要以餐飲為主，至今已經有21個餐飲品牌座落台灣服務消費者。udn小編特地整理7月壽星超強優惠，有7月生日的讀者千萬不要錯過了！

身份證對對碰！有「0、2、7」任兩碼　和牛、烏魚子、大蛤吃到飽

隨著7月到來，馬辣集團集結旗下的多個餐飲品牌，推出一系列優惠方案。即日起至7月31日期間，2成人以上同行，一名代表的身份...

高雄人專屬！2招免費吃「聚」富士肉肉山～穿比基尼搶限量1折餐點 夏天也要爽快吃火鍋

住高雄的朋友有福了！夢時代新店開幕推出優惠，只要是家住高雄或是工作公司在高雄，出示身分證、公司名片，打卡就送「富士肉肉山」一份，時間只到7/2止；現在還剛好遇上「澎湖嗨鮮花火祭」，只要穿花襯衫，消費指定餐點可享88折，穿比基尼更是能用「1折」享用餐點，炎炎夏日也能揪友爽快吃鍋去～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦