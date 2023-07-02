炸雞控必嗑！拿坡里「霸氣金斧雞腿」限時開賣 酥脆多汁大雞腿一隻免75元
炸雞控看過來！拿坡里超強新品「霸氣金斧雞腿」上市，使用特選大雞腿，搭配拿坡里獨門麵衣油炸，外皮酥脆不膩，內裡多汁，一口下去滿滿的肉感超過癮。炎炎夏日沒有胃口嗎？不妨來隻香噴噴大雞腿，開胃又有飽足感。
連鎖速食品牌拿坡里自即日起至7/20限時推出最新「霸氣金斧雞腿」，加上超值優惠價，包含2隻霸氣金斧雞腿特價159元(原價220元)及4隻霸氣金斧雞腿特價299元(原價440元)，最低平均一隻雞腿不到75元，嘗鮮開吃好划算。「霸氣金斧雞腿」使用特選連腿排大雞腿，口口吃得到酥脆外皮及鮮嫩雞腿肉，並同步於拿坡里披薩及炸雞專賣店開賣。
此外，另有新品「酥脆鱈魚香絲」，配上辣椒、蒜頭、青蔥等香氣更涮嘴，於7/20前購買還享第二份半價優惠，全台拿坡里披薩及炸雞專賣店都買得到，建議至門市選購前先打電話詢問有無販售喔！
延伸閱讀：
．今夏最強「韓式炸雞」！肯德基「韓式雙醬無骨大口脆雞」預告開賣 一次開吃台韓兩種美味
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言