炸雞控必嗑！拿坡里「霸氣金斧雞腿」限時開賣　酥脆多汁大雞腿一隻免75元

炸雞控看過來！拿坡里超強新品「霸氣金斧雞腿」上市，使用特選大雞腿，搭配拿坡里獨門麵衣油炸，外皮酥脆不膩，內裡多汁，一口下去滿滿的肉感超過癮。炎炎夏日沒有胃口嗎？不妨來隻香噴噴大雞腿，開胃又有飽足感。

圖／拿坡里官方粉絲團

連鎖速食品牌拿坡里自即日起至7/20限時推出最新「霸氣金斧雞腿」，加上超值優惠價，包含2隻霸氣金斧雞腿特價159元(原價220元)及4隻霸氣金斧雞腿特價299元(原價440元)，最低平均一隻雞腿不到75元，嘗鮮開吃好划算。「霸氣金斧雞腿」使用特選連腿排大雞腿，口口吃得到酥脆外皮及鮮嫩雞腿肉，並同步於拿坡里披薩及炸雞專賣店開賣。

圖／拿坡里官方粉絲團

此外，另有新品「酥脆鱈魚香絲」，配上辣椒、蒜頭、青蔥等香氣更涮嘴，於7/20前購買還享第二份半價優惠，全台拿坡里披薩及炸雞專賣店都買得到，建議至門市選購前先打電話詢問有無販售喔！

圖／拿坡里提供

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