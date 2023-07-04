萌力全開！「蠟筆小新派對箱」暑假野餐、露營的好夥伴 超商就買得到

蠟筆小新娃娃車玉米餅派對箱、鱷魚山先生蔬菜格子餅派對箱，每件特價199元（原價每件249元）。 圖：SUNFRIEND MOUTH／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】蠟筆小新派對箱在 7-ELEVEN 重磅登場，共推出兩款，分別是「娃娃車玉米餅派對箱」及「鱷魚山先生蔬菜格子餅派對箱」。把雙葉幼稚園的娃娃車變成載餅乾的可愛娃娃車，裡面有16包入經典美味的玉米餅；鱷魚山先生則變成最愛吃蔬菜餅的鱷魚，內容物是10包入受歡迎的蔬菜餅。兩款都可以DIY、剪出特殊造型當作收納盒，暑假期間訪友、露營或野餐，小朋友可以在派對上把派對箱拿出來跟好朋友們一起分享！

▲7-ELEVEN引進了蠟筆小新 Fluffy Puffy 系列的限量「鱷魚山先生」玩偶。 圖：7-ELEVEN／提供 ▲7-ELEVEN 引進了蠟筆小新 Fluffy Puffy 系列的限量「鱷魚山先生」玩偶。 圖：7-ELEVEN／提供

7-ELEVEN 更引進了蠟筆小新控看了會眼冒愛心的可愛玩偶，是 Fluffy Puffy 系列的限量「鱷魚山先生」，包括正宗鱷魚山先生玩偶，另一個是角色扮演成鱷魚山先生的小新玩偶，毛絨絨的表面、俏皮的粉紅色，觸感療癒、萌化人心，看了就有好心情。

▲阜杭豆漿選用國產小農契作黃豆，吸收台灣充足陽光香氣獨特、香濃好喝。 圖：SUNFRIEND MOUTH／提供

此外，想吃連續5年榮獲米其林必比登推薦的「阜杭豆漿」，不必早起排隊了。最道地的台式早餐不只台灣人愛排，也是許多外國觀光客來台必吃的美食，上友食品（SUNFRIEND MOUTH）與阜杭豆漿聯名推出「阜杭原味豆漿」，將傳承65年的手藝火候跟黃豆的自然濃郁，做成一罐罐新鮮豆漿，選用在地小農契作的非基改黃豆製作，喝得到台灣土地最淳厚的味道，現在到7-ELEVEN 就能享受到一整套的阜杭原味豆漿跟經典飯糰，不限時段、不用排隊，想吃就吃得到，即日起至7/25止，為慶賀新品上市，推出購買2瓶阜杭豆漿特價59元（原價35元/1瓶）的優惠。

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