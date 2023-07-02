王品七月壽星「21個品牌一次看」！聚、青花驕、西堤牛排與原燒等統統都有

王品集團主要以餐飲為主，至今已經有21個餐飲品牌座落台灣服務消費者。udn小編特地整理7月壽星超強優惠，有7月生日的讀者千萬不要錯過了！

圖／王品集團提供

聚日式鍋物

只要生日當天來店用餐，即可使用五折優惠券，而生日當月來聚用餐，現場打卡就可獲得富士肉肉山一份喔。

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西堤牛排

知名牛排「西堤牛排」的當月壽星能享有單客套餐85折優惠，憑證件兌換優惠。

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青花驕

近期崛起的麻辣鍋物「青花驕」，針對驕友提供專屬生日禮，壽星消費憑券就能獲得「青花椒冰淇淋」乙份，香草冰淇淋中加入青花椒元素，淋上花椒的特別口感一定要試試。

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品田牧場

有好吃豬排的品田牧場。現在憑券內用享單客338元套餐85壽星折（10%服務費另計）。

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藝奇和牛岩板燒日本料理

壽星憑「7月壽星專屬生日禮券」內用享日式鏡開慶典儀式及單客套餐85折優惠，限本人內用使用喔。

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享鴨

一定要吃一次的「享鴨」，只要當月壽星至「王品瘋美食App」領取優惠券送「主廚私房菜」ㄧ份。

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Hot7鐵板燒

現在壽星只要憑券至店內用餐可享單客套餐85折。若要外帶不另收服務費喔。

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嚮辣和牛麻辣鍋

當月壽星一樣到「王品瘋美食Ap領取壽星優惠券至店內消費，就贈「頂級海陸蛋糕」ㄧ份。

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肉次方燒肉放題

如上述到「王品瘋美食App」領取優惠券，憑券內用贈「立方虎堡寶」一份。

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和牛涮

壽星到店內憑券可以享有「頂級和牛套餐」單客9折。

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陶板屋

憑券內用可以獲得「單客和風套餐」88折優惠。

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Oh my！原燒日式燒肉

只要當月壽星至店內用餐，可以獨享單客多人套餐（例如雙人或三人）88折優惠；至於選擇外帶，只要單筆消費發票金額滿2,000元同樣享88折優惠，還有外帶不另收服務費。

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尬鍋台式潮鍋

只要當月壽星至「王品瘋美食App領取優惠券」至店內消費不限金額，馬上免費獲得主廚古早味特製一份。

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初瓦韓式料理

能吃得到韓料的初瓦，當月壽星至「王品瘋美食App」獲得優惠券，憑券至店內消費免費獲得「炸誕飲」ㄧ杯。

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夏慕尼

壽星憑券至店裡消費享單客套餐85折喔。

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阪前和牛鐵板燒

當月壽星至App領取優惠券，憑券內用消費滿1880的套餐ㄧ客就贈「黃金和牛餅」ㄧ份。

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最肉燒肉餐酒館

同樣當月壽星至App領取優惠券，再至店內憑券，只要每人滿低消500元就送「金箔翼板牛肉杯」ㄧ份。

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王品牛排

當月壽星憑券享單客套餐85折。

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THE WANG

憑券享單客套餐9折。

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丰禾台式小館

領取App優惠至店內消費憑券贈「豬腳麵線」乙份。

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莆田

壽星憑券消費滿500元就送「手作瑪德蓮花束」一份。

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