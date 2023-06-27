台北「雙層餐車」第7季盛夏菜單登場！遠東香格里拉名廚操刀

「香格里拉 星光晚宴」主菜義式豬腱骨配豬臉頬番茄燉蔬菜佐紅酒汁，選用台灣帶骨豬腱骨與豬臉頰以直火香煎後慢燉8小時，配上紅酒醬點綴風味迷人。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市雙層餐車第7季於6/20正式上路，臺北市政府觀光傳播局說明，本季餐車主題為「奢饗台北」，並由台北遠東香格里拉操刀，分別推出「戀夏午茶」及「星光晚宴」精緻菜單，下午茶時段推出輕品芒果起司蛋糕、獨特恐龍造型吐司，晚宴則可選擇精燉8小時的超嫩紅酒豬頰，或海味滿溢的香煎海鱸。邀請民眾把握時間預約，來場視覺、味覺饗宴之旅。

▲雙層餐車沿途行經市區指標性景點，可飽覽城市風光又能品嚐五星級美食。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，台北遠東香格里拉德籍甜點主廚法蘭克（Frank Braun）設計推出「香格里拉 戀夏午茶」套餐，下午茶以英式原味及葡萄乾司康，搭配輕食「雞肉雞豆凱薩墨西哥捲餅」及「雞蛋沙拉布里歐麵包」；甜點則提供經典法式黑森林巧克力費南雪、百香芒果起司蛋糕、黑醋栗脆皮泡芙及當季水果切盤，可愛小恐龍的造型吐司也會在下午茶餐點中供應。

▲「香格里拉 戀夏午茶」包含各式輕食甜點，並供應小恐龍造型吐司。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「香格里拉 星光晚宴」由通曉亞洲及西式美饌的台北遠東香格里拉西餐主廚蔡漢霆精心設計，共推出四道菜式，健康爽口的「爐烤雞肉洋芋藜麥生菜沙拉」打頭陣，香濃綿密的「甜玉米濃湯佐海苔粉」緊接其後；主菜有精燉8小時的「義式豬腱骨配豬臉頬番茄燉蔬菜佐紅酒汁」或風味獨特的「義式香煎海鱸配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽」二擇一。壓軸甜點則以經典義式巧克力慕斯，為充滿星空的夜晚畫下完美句點！另外本季也持續推出素食套餐，讓素食者亦能至雙層餐車與親友共襄盛舉。

▲本季也持續推出素食套餐，讓素食者亦能至雙層餐車與親友共襄盛舉。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲海鮮控不可錯過「香格里拉星光晚宴」主菜－義式香煎海鱸配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局說明，雙層餐車沿途行經包含：台北101、微風南山、陶朱隱園、國父紀念館、信義威秀、仁愛林蔭大道等指標性建築及景點，讓民眾飽覽城市風光之餘，同時品嚐五星級美食，不用出國也能體驗一場兼具視覺與味覺的雙重饗宴。

雙層餐車全車共有五張四人座及三張雙人座，營業期間為每週二至週日下午2時至9時，每天共有3個餐期，分別為1次下午茶（14：00）及2次晚餐（17：00及19：30）。本季也將持續當日壽星活動，只要出示有效證件證明為當日壽星。即加贈可愛小禮品乙個，贈完為止。週一全日及週二至週日中午時段則歡迎企業、團體包車。

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