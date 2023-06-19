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超過300坪、近4千萬打造！全新裝潢千葉火鍋新莊中原店試賣 現烤舒芙蕾、9種肉品吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

新店接連開幕！耗資近4千萬打造的「千葉火鍋」新莊中原店，已於6/13起試賣，超過300坪超大的空間，裝潢走日式禪風的低調奢華氛圍，最大賣點是店內推出9種肉品供選擇，週末用餐還能欣賞live演出，快點揪親友來去吹冷氣吃火鍋囉～

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

目前正在試賣中的新莊中原店，主打高達9種各式肉品，除了基本款的牛五花、牛肉片、羊肉片、豬肉片外，還有低脂、入口滑嫩的土番鴨肉、來自台東吃起來彈牙的放山雞肉，還有少見的鹿肉、卡魯比牛肉、板腱牛等；海鮮部分，除了汶萊皇室指定的「汶萊蝦」之外，甜點部分則是推出現烤舒芙蕾，從6/16開始，每週五、六、日還會邀請街頭藝人在店內live開唱，雖然天氣熱呼呼，吃火鍋也完全沒有問題！

圖／千葉火鍋提供
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除了中原店開始試賣外，接下來大家所期待的介壽店跟大昌店也將在8月開幕，繼續為大家提供火鍋百匯吃到飽服務，喜歡火鍋吃到飽的你可以筆記下來、期待屆時的開幕優惠囉！

圖／千葉火鍋提供
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