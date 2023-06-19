聽新聞
test
0:00 / 0:00
超過300坪、近4千萬打造！全新裝潢千葉火鍋新莊中原店試賣 現烤舒芙蕾、9種肉品吃到飽
新店接連開幕！耗資近4千萬打造的「千葉火鍋」新莊中原店，已於6/13起試賣，超過300坪超大的空間，裝潢走日式禪風的低調奢華氛圍，最大賣點是店內推出9種肉品供選擇，週末用餐還能欣賞live演出，快點揪親友來去吹冷氣吃火鍋囉～
目前正在試賣中的新莊中原店，主打高達9種各式肉品，除了基本款的牛五花、牛肉片、羊肉片、豬肉片外，還有低脂、入口滑嫩的土番鴨肉、來自台東吃起來彈牙的放山雞肉，還有少見的鹿肉、卡魯比牛肉、板腱牛等；海鮮部分，除了汶萊皇室指定的「汶萊蝦」之外，甜點部分則是推出現烤舒芙蕾，從6/16開始，每週五、六、日還會邀請街頭藝人在店內live開唱，雖然天氣熱呼呼，吃火鍋也完全沒有問題！
除了中原店開始試賣外，接下來大家所期待的介壽店跟大昌店也將在8月開幕，繼續為大家提供火鍋百匯吃到飽服務，喜歡火鍋吃到飽的你可以筆記下來、期待屆時的開幕優惠囉！
延伸閱讀：
．身分證拿出來！「柏克金燒肉屋」端午送肉肉，對中「這三碼」最多一人爽吃「400g美國牛肋條」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言