一吃很有感？「米的口感」掀熱議 吃不出差異網推「這樣買」
近日，有名網友在「我愛全聯-好物老實説」臉書社團發起討論，主要探討「米的差異」，原PO表示「結論是我吃不出來米的差異」，吸引不少網友回應「吃不出來買便宜的」、「電鍋比較重要」、「自己覺得好吃的米，就是最好的米」。
你吃得出米的差異嗎？市面上的白米種類百百款，有越光米、池上米等多種選擇。有位網友在社團中表示自己因受漫畫影響，都買越光米，後來分別買了芋香一等米、芋香二等米及網友推薦的「牛奶皇后」與「初雪美姬」，透露自己「吃不出不同」，意外掀起熱議。
有網友分享「芋香二等米聞起來有芋香」，也有網友回覆原PO「吃不出來也好啊，隨便買就好了」、「吃不出米就沒有煩惱」、「要買便宜的，一吃很有感！」，有網友則從烹煮工具下手建議「換個好一點的電鍋試試看」。不過，這則貼文也讓不少人知道原來市面上還有「牛奶皇后」與「初雪美姬」這麼特殊名稱的米，好奇味道的朋友不妨買回來試試看。
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