露營、一個人也能吃宴客大菜？「鮮盒子」常溫美食隨身帶著走

一個人吃飯自由自在，唯獨想念辦桌大菜的時候難以滿足，例如佛跳牆、肉骨茶等團圓宴客必吃的豪華大菜不僅費工，大份量也怕吃不完造成浪費。在即時料理市場聞名的「鮮盒子」打破限制，即使一個人也可以大快朵頤山珍海味。

鮮盒子首創個人包裝的台灣經典料理大菜－佛跳牆以及味道如同現煮的獨創技術廣受消費者喜愛，「軒閣食品-鮮盒子」創辦人Torres王靖仁說「鮮盒子」的發想，源自於個人需求日益增加，而「即開即食、常溫保存」，攜帶方便更是一種體貼。

素麻油菇菇湯，一個人也很方便食用；圖片來源／軒閣食品提供

南瓜湯、牛肉羅宋湯可成為露營野餐美食；圖片來源／軒閣食品提供

鮮盒子經典禮盒－養生煲湯；圖片來源／軒閣食品提供

鮮盒子煲湯皆由榮獲多次食藝大賽冠軍的主廚黃偉嘉精選台灣在地優質食材，用心料理，耗費多時的發想燉煮，滿足現代人追求美味又兼顧健康的需求。

值得一提的是，鮮盒子連在海外都有饕客支持，尤其日本、澳洲、香港特別鍾愛「鮮盒子佛跳牆」與「鮮盒子干貝雞湯」。

台灣經典料理大菜－佛跳牆；圖片來源／軒閣食品提供

新品「素佛跳牆」與「麻油菇菇湯」讓喜愛蔬食的人也可品嘗素食大菜。素佛跳牆嚴選台灣在地十多種優質食材：銀杏、白木耳、杏鮑菇、栗子、包心白菜、芋頭、香菇、麻竹筍、蔬食肉與當歸、紅耆片、桂枝與白菜熬燉的高湯，遵循古法添加紹興酒一起熬燉，完美融合為香氣四溢迷人的好滋味。

編輯／Sasa

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