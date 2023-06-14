點水樓「小籠包限時買1送1」！真的免費吃得到「冠軍小籠包」要衝了

將台灣江浙料理推向極致的頂級餐廳「點水樓」，即刻推出小籠包買1送1囉！無論是受歡迎的烤鴨、精湛的點水烤方，還是每季限定的特色料理，每一道菜都能令美食愛好者讚不絕口。現在只要出示粉絲團圖示，小籠包買1送1，還吃得到冠軍小籠包，每組客人限定一桌，一定要把握優惠吃吃看。

圖／點水樓提供

圖／點水樓提供

為了讓美食愛好者們多一個與好友約會的絕佳理由，特別推出招牌菜之一的「七彩小籠包」作為此次活動的亮點。只要在SOGO復興館11樓的點水樓內用，點一籠七彩小籠包，即可免費獲贈一籠冠軍小籠包，即日起至6月30日都能享有此優惠，讓美食愛好者們一次品嚐到最美味的小籠包。

圖／點水樓提供

值得注意的是，享有優惠務必出示SOGO粉絲團上與點水樓的活動貼文，優惠時限務必嚐鮮看看了！

點水樓 小籠包買1送1

活動期間：即日起至6月30日

活動內容：憑SOGO粉絲團相關活動貼文，內用單點七彩小籠包一籠(7顆)，即送冠軍小籠包一籠(5顆)。

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