不是每間都有！ 好市多進口泰國「山竹」引轟動　網友嗨喊：厲害的來了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友Yi-jun Xie、莊宇棠)
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友Yi-jun Xie、莊宇棠)

這水果引起轟動！ 美式賣場好市多經常引進來自國外的蔬果及生鮮商品，近日一名網友分享，在好市多看到來自泰國的「山竹」，讓他驚喜直呼「厲害的來了！」，消息一出，網友們感到相當興奮，紛紛向各地門市詢問供貨狀況，還有人直言一看到就拿了4盒，因為怕不夠吃。

7日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，在賣場看到從泰國空運來台的山竹，勾起他滿滿的回憶，因此與大家分享「厲害的來了！應該很多小朋友沒吃過吧？」，從他分享的照片來看，一盒山竹重量是500公克，售價為359元，每盒大約是4至5顆。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友Yi-jun Xie)
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說社團(網友Yi-jun Xie)

此文一出看見網友們對山竹的喜愛表露無遺，不少民眾開心表示要買，更有人直接在留言區詢問各地門市是否販售，紛紛希望能有機會嘗鮮，「吃爆」、「哇噻！衝了啊」、「小時候的最愛」、「我！要！買」、「終於！睽違多年可以再次吃到」。

不過好市多賣場販售一盒大約是4到5顆，售價359元，平均一顆山竹就要價近百元，因此也有人認為實在太貴，「以前一顆不用10元，現在一顆要100起跳」、「在越南一袋2公斤只要200元台幣」。

山竹屬於熱帶水果，在越南、泰國等地的氣溫與濕度都非常符合山竹生長環境，成為當地是常見的水果之一，這回好市多進口泰國山竹是採用冰鮮方式，美味程度比冷凍過的高出不少。更有網友指出，不是每間Costco門市都有賣山竹，像是新竹店、南屯店就沒看到販賣，可能需要費些功夫才能找到。

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