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肉肉控先收！美牛達人好肉應援團推薦 全台肉食指南名單

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圖：貝可國際／提供
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星辰牛排為知名約會餐廳，主打的「美國特選級板腱牛排」，以低溫烹飪方式。　圖：貝可國際／提供
星辰牛排為知名約會餐廳，主打的「美國特選級板腱牛排」，以低溫烹飪方式。　圖：貝可國際／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「美國肉類出口協會」好肉應援團第二波推薦餐廳名單公佈，共17家美牛餐廳包含牛排、火鍋、燒肉等類型，讓愛吃肉的民眾可按圖索驥，直接拿起電話預約想吃的餐廳。 美國肉類出口協會成立「美牛好肉應援團」，目標將推薦今年全台最值得一試的50家美牛餐廳給消費者，並透過現下年輕人最愛使用的社群平台 Instagram (美牛官方IG社群帳號@usbeefgo) 來搜尋美食的行為及習慣，將美牛餐廳資訊提供給大眾。

▲鴻賓牛排館一家台灣獨有的西餐廳老味道，推薦「美國極佳級肋眼牛排」及「美國極佳級菲力牛排」。　圖：貝可國際／提供
▲鴻賓牛排館一家台灣獨有的西餐廳老味道，推薦「美國極佳級肋眼牛排」及「美國極佳級菲力牛排」。　圖：貝可國際／提供

推薦的美牛餐廳挑選標準，首先必須符合美國肉協認定的要件，即菜單上牛肉的品項須至少有四種以上，且菜單上的肉品須60%以上使用美國牛肉，菜單上還得清楚標示牛肉產地來自「美國」，同時美牛肉品等級也必須使用達到 USDA Choice Grade 特選等級以上，在確認符合以上三個要件之後美國肉協便會開始對餐廳進行明察暗訪，確認餐廳的美牛料理是否符合協會認定的標準，以及是否達到可推薦給消費者的水準，除了深度探訪餐廳水準之外，為了達到評鑑餐廳的廣度，美國肉協也透過「美牛好肉應援團」為協會找出更多不為人知的美牛餐廳，推薦給消費者。

▲在A steak牛排餐酒館的每一塊美國牛排都會經14天以上乾式熟成精鍊，呈現出「美國極佳級老饕牛排(肋眼上蓋)」應有的甜味及奶香味。　圖：貝可國際／提供
▲在A steak牛排餐酒館的每一塊美國牛排都會經14天以上乾式熟成精鍊，呈現出「美國極佳級老饕牛排(肋眼上蓋)」應有的甜味及奶香味。　圖：貝可國際／提供

截至5月底，第二波經由「美牛好肉應援團」推薦的十七家餐廳包括：星辰牛排、洋石岩燒牛排、AGUSTO 奧古斯托義大利餐酒館、鴻賓牛排館、Jenny Bistro 餐酒館、A Steak 牛排餐酒館、比爾比夫阿根廷烤肉棧貳庫店、品湯。白色麻辣鍋專賣店、梁湯良湯、瘋一鍋、剪刀石頭布鍋物專門店、哈肉鍋－好肉鍋物、舞古賀涮涮屋、油花 迴轉吧！燒肉！永康駅、Ikigai 燒肉專門店、姜滿堂、著火的牛阿根廷燒肉。

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美國 牛排 燒肉

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