唐吉訶德有望進駐台南？ 搶攻Don Don Donki夏日祭典超夯冰品飲料 「DONKI企鵝霜淇淋」只送不賣

不只高雄、台中！ 網傳「唐吉訶德有望進駐台南」掀起熱議，消息指出，落腳地點很可能是台南「站前商圈」。確定的是，Don Don Donki夏日祭典已開啟序幕，推出多款日式人氣冰品、甜點、飲品，憑消費明細還有機會嚐到限量的「DONPEN企鵝霜淇淋」。

圖／DON DON DONKI提供

繼日前傳出唐吉訶德將於第四季進駐高雄、年底到台中的消息後，最新於「台南式 Tainan Style」臉書專頁釋出消息，「經發局長表示有聽聞唐吉訶德進駐台南的消息，地點可能在站前商圈」，同時台南式臉書再表示「按照目前唐吉訶德的展店速度，台南如果真的要開，快的話應該也是明年的事情」，最終消息尚待官方公告。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書

更值得期待的是，DON DON DONKI即日起推出各式日本直輸冰品、甜點，有熱銷人氣商品日式蘋果糖，自有品牌情熱價格水果冰沙、井村屋巧克力雪派及夏日祭典最夯日式草莓大福冰淇淋，爽脆到綿密口感一次擁有。

圖／DON DON DONKI提供

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而夏日喝飲料最開胃，主打濃郁系及清涼系，涵蓋綜合果汁、碳酸飲料、可爾必思應有盡有，另外，經典消暑解渴首推sanko 5種類果實果汁、Suntory奈奈橘子風味飲料、Asahi三矢白桃風味碳酸飲料，酸酸甜甜的滋味冰鎮起來更好喝。

圖／DON DON DONKI提供

同時，6月會員福利滿滿，每周三會員點數兩倍送；活動期間於各店舖憑消費明細（價格不限）並加官方LINE OA好友，即可獲得限量客製「Donpen企鵝霜淇淋」，每日下午五點開始兌換，限量300份發完為止。

圖／DON DON DONKI提供

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