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環島拿萬元旅遊金！ 「龜記」6週年邀龜蜜們實踐旅遊大夢想、喝CoCo拿蜘蛛人公仔

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／龜記提供
圖／龜記提供

龜記讓龜蜜們實踐夢想囉！ 龜記慶祝六歲生日用消費小確幸，讓大家實踐旅遊大夢想，除了投稿徵件有萬元旅遊金外，加入龜記官方LINE@登入天天玩免費領折扣優惠、7月起更有每週龜蜜會員獨享飲品優惠；而CoCo都可X《蜘蛛人™ ：穿越新宇宙》第二波活動開跑，手搖控們一起追起來！

圖／龜記提供
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「龜記」的台語「果實」的意思，代表是成果、更是起頭，以堅持初衷默默用心耕耘，持續將在地美味傳承下去。慶祝龜記成長6年週年，邀請大家記錄下你眼中的台灣，將那些有趣的、感人的、好笑的、新奇的人事物投稿拿獎金，6/30至7/31前，投稿你的旅遊日誌(90秒影音短片或部落格日誌方式)，就有機會可以賺到萬元獎金！

圖／龜記提供
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即日起加入加入龜記官方LINE@，登入後可天天玩免費骰子大富翁優惠，有機會拿到5元及10元的折扣優惠券，此外，7/14起每週未週五六日，都有龜蜜會員獨享優惠：7/14~7/16「紅柚翡翠」2杯130元、7/21~7/23「蘋果紅萱」2杯100元、7/28~7/30「三十三茶王」2杯65元、8/4~8/6「鐵觀音奶茶」2杯80元。

圖／龜記提供
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CoCo都可與電影院現正熱映中的《蜘蛛人™：穿越新宇宙》攜手跨界聯名活動第二波來囉！即起至7月底共有二款蜘蛛人™人氣角色集合亮相於CoCo全台門市造型手搖杯身，購買指定飲品「星空葡萄」、「檸檬奇遇桔」、「珠絲奶茶」任二杯，免費送原裝進口《蜘蛛人™：穿越新宇宙》徽章，購買指定品項(9組)再加碼送蜘蛛人™邁爾斯造型紓壓球公仔，數量有限，換完為止。

圖／CoCo都可提供
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