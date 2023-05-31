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連鎖咖啡店吐司大發霉！超多發毛黑點「快吃完才發現」業者道歉：最近比較忙

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
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文／李羿嫺

知名連鎖咖啡店路易莎，近日遭消費者投訴食安嚴重紕漏，附上圖片表示「吃到發霉吐司」。對此，業者回應有收到投訴，緊急道歉並退費，解釋是最近比較忙，員工才會在出餐時沒有留意到食物品質。貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛表示無法接受，身為台灣連鎖咖啡店龍頭之一，食品管制竟然如此鬆懈。

買蜂蜜吐司吃到黴菌怒投訴

一名網友在Dcard美食版以「黑特路x莎」為題發文，表示自己一直是路易莎的常客，沒想到最近一次的消費經驗卻大踩雷。

原PO透露由於工作很忙碌，通常買了吐司都是邊吃邊工作，但這次卻越咬味道越奇怪，他打開紙袋赫然看見令他「作噁的畫面」。原PO附上照片中，只見吐司上佈滿一點一點藍黑色的黴菌，「原本黴更多，是我跟家人輪流確認時摳掉一些了」，黴菌實在太多讓他氣得直言「買了不下20次的法式蜂蜜吐司！我本人竟然快吃完了才發現這些驚喜？實在是不知道要說什麼，祝福我腸胃沒事」。

業者在收到投訴後也致歉，坦承是最近門市較忙，所以出餐時忽略品項的品質，及食品保存狀況，表示願意予以退費並給予相對補償。

原PO也說，店家很有誠意登門致歉處理並退費，但食物出現這樣的發霉狀況實在有點誇張，呼籲大家要不管多忙，食物入口前還是多看幾眼比較好。

連鎖咖啡店吃到發霉吐司！發毛黑點噁吐　業者致歉回應讓網友怒「有點扯」
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貼文曝光，不是網友留言表示，「這種程度沒發現真的有點扯」、「坦白說做餐吧的不會不注意到食材問題，所以不可能是他沒注意到，百分之百就是懶得換，因為這麼明顯不可能眼瞎」、「我之前在別間（分店）遇過，我點鮪魚風味三明治，要吃的時候發現發霉，也是很明顯的」。

另外也有網友提出可能只是單一分店的狀況，「總公司有看到了，有在警告各個門市。其實從去年就開始宣導要特別注意這個品項的品管，真的是分店問題，我們這個區完全沒有出現過發霉！完全遵守標記日期、先進先出」。

連鎖咖啡店吃到發霉吐司！發毛黑點噁吐　業者致歉回應讓網友怒「有點扯」
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