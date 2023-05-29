必勝客來戰！3款話題美食登場 八月堂「粽子可頌」、堤諾「龍舟比薩」、品好「皮蛋肉鬆泡芙」

不讓必勝客專美於前！ 近來3款美食新話題登場，兩家迎端午節順勢推出吸睛新品，八月堂以粽子形狀打造的2款粽子可頌，堤諾義大利餐廳的手拍義式比薩可以跟必勝客比拚，打造成龍舟造型比薩，還有一家烘焙坊無心插聊創作出皮蛋內餡口味的肉鬆泡芙，每一款奇特的造型都引發人們好奇心想嚐嚐。

★八月堂「粽子可頌」

圖／八月堂提供。

首創充滿節慶氛圍的粽子形狀可頌，八月堂「命粽註定可頌」擠入不含色素綿密芋泥和濃醇鹹香奶黃金沙，酥鬆奶香可頌結合鹹甜濃香內餡，另一款夏日氛圍的「向日鳳梨可頌」，可頌中間塗滿微酸帶甜鳳梨果醬，插上一整片新鮮鳳梨薄切烘乾的可愛黃色鳳梨。2款新品將於6/2至7/16在全台門市開賣。

新品上市6/2當天，八月堂將發送全部LINE好友新品獨享85折分享券，至全台門市結帳時出示該分享券畫面，即享「命粽註定可頌」及「向日鳳梨可頌」第2件85折優惠(單筆消費限使用乙次，不與門市其他優惠併用，使用期限至2023/7/16)。

★堤諾「龍舟比薩」

圖／堤諾義大利餐廳提供。

以手拍義式比薩聞名的「堤諾義大利餐廳」，於6/1至6/25推出端午節精神結合義大利美食的新品，將比薩餅皮變身為一艘艘龍舟，兩款期間限定「龍舟造型比薩」，數量有限，售完為止。

兩款「龍舟造型比薩」皆以手工捏出船身弧度，「秘制蒜香鹹豬肉龍舟比薩」售價299元，以鹹豬肉切片、綜合菇，搭配桔醬、醋膏調製的特製醬汁，撒上蒜苗、洋蔥、香蒜片、起司絲等交織出多層次口感；「擂茶煉乳糍粑龍舟比薩」售價179元，佈滿客家傳統麻糬，搭配擂茶醬、煉乳、黑芝麻、起司絲，越嚼越香，甜而不膩。

活動期間點端午套餐更享限時88折優惠，只要799元，除了能品嚐到「龍舟造型比薩」外，還能任選店內人氣沙拉、開胃菜及飲品，適合兩人分享。

★品好乳酪「皮蛋肉鬆泡芙」

高雄一間甜點店「品好乳酪」分享5月最新口味的泡芙照片時，但泡芙內餡的「茉莉茶凍」卻被網友誤認為「皮蛋」，嚇得老闆趕緊澄清「那個像皮蛋的的東東，是茉莉茶凍啦」，網友順勢許願想吃皮蛋口味的，沒想到3天後老闆弄巧成真！

品好乳酪竟創意開發出「皮蛋肉鬆泡芙」，從產品照片可看出，泡芙內餡包著肉鬆和皮蛋，並搭配上香草餡、乳酪歐蕾等，引爆網友好奇嚐起來的滋味，老闆點出可以想像成肉鬆沙拉，讓網友更想嚐試了。

從高雄起家的甜點店「品好乳酪」，日前推出限時販售的皮蛋肉鬆泡芙，掀起網路熱烈討論。圖／擷自臉書粉專「品好乳酪」

延伸閱讀：

．喝不完變零嘴！ 好市多即期豆漿用「這一招」多放兩週 網讚推爆：食神是妳

．和必勝客拚了？甜點師傅「失手」做出皮蛋肉鬆泡芙 饕客曝口感：很帶勁