喝不完變零嘴！ 好市多即期豆漿用「這一招」多放兩週 網讚推爆：食神是妳

富有高蛋白質的豆漿好喝又營養，卻也容易引起細菌滋生導致腐敗，因此豆漿的保存期限非常短。近日有網友表示，自己不小心買太多豆漿結果喝不完，而面臨過期「必須全部丟掉」的危機，她靈機一動將快過期的豆漿變成另類美食，簡單一招讓保存時間多置放約2週，貼文飆升2萬人狂讚，直言「食神是妳！」。

圖／翻攝Costcoc好市多 商品經驗老實說社團

一名網友在「Costcoc好市多 商品經驗老實說」社團發文分享，家中大人小孩不愛無糖豆漿，自己一個人慢慢喝卻發現，保存期只有一周，為了避免浪費要丟掉，她突發奇想，「用新入手的果乾機，把他們全部烘乾變成豆皮，結果這樣全家人都會吃了，而且自製的豆皮沒有任何添加物，感覺很不錯」，還提供更多吃法，「煮麵丟下去超方便，弄成豆皮之後放入冰箱一兩週都沒問題」，而烘乾之後也可以直接吃，「脆脆的很濃郁的豆漿味道，當小孩零食也很可以！」。

圖／翻攝Costcoc好市多 商品經驗老實說社團

原PO公布豆皮作法，拿出一張烘焙紙撕成果乾機架大小墊底，四邊稍微折起避免豆漿流出，接著在烘焙紙上鋪滿一層豆漿，稍微搖晃盤子讓豆漿分布均勻，放入果乾機後設定為60度、烘乾2至3小時，就快速變豆皮了，放入夾鏈袋後可以放在冰箱保存1至2周。

圖／翻攝Costcoc好市多 商品經驗老實說社團

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貼文一出，不少網友紛紛回應「長知識了，原來豆皮是這樣做的」、「生活智慧王4ni」、「竟然還有這招！我家也有果乾機！改天來試試看」、「感覺超級好吃欸，而且沒添加物超健康！」、「食神是妳！這樣你都想得到，好實用喔」、「我之前也倒掉兩瓶，這招學起來啦」。

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