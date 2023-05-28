「多人同行」美食優惠方案！ 肉次方送10oz超巨牛排、饗賓&千葉謝師宴、飯店自助餐贈1人免費

揪團吃美食好康機會快把握！ 迎接夏日聚餐、還是畢業季聚會，快來看看哪些餐廳、飯店趁機推出的「多人同行優惠方案」，肉次方4人同行指定套餐送10oz超巨牛排、饗賓旗下餐廳推謝師宴專案12人同行一人免費，還有台北花園大酒泰式餐廳皆有多人同行優惠，省荷包又大飽口福一次到位！

●肉次方：4人同行送10oz超巨牛排

有最難訂位燒肉吃到飽之稱的王品旗下「肉次方」燒肉，主打高CP值598元起，享用現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽。即日起至5/31，4人同行用餐，點998元套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份，8人同行則贈2份，依此類推，好康加肉無上限。

5月底前揪親朋好友4人同行，到「肉次方」內用998元套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份。圖／王品提供

●饗賓餐旅：謝師宴專案12人同行享一人免費

即日起至6/30，饗賓餐旅官方粉絲專頁活動，只要秀出學士照，寫出指定標題「青春不散饗賓相伴」並下載iEAT饗愛吃APP，即可參加抽獎活動，獲得「饗食天堂」下午餐餐券一張。另，「小福利麻辣鍋」12位成人於平日周一至周五任一時段用餐，收11位成人費用，1位成人免費。

圖／翻攝饗賓餐旅集團臉書、小福利 麻辣鍋臉書

●千葉火鍋：10人成行送一人免費

迎畢業季，千葉火鍋於6/1至6/30首度推出「謝師宴 美食狂歡派對」，憑畢業生相關證件，需於一日以前完成訂位，則享有「滿10人就送1人」(以此類推)，但此活動須加收一成原價服務費、新千葉火鍋與享千葉火鍋不適用。

圖／千葉火鍋

●饗聚廚房：六月限定4人同行一人免費

台北花園大酒店饗聚廚房自助餐自6月開始，餐檯菜色、食材及服務全面升級，假日餐期加碼獻上主廚精選料理位上主菜戰斧豬、紐西蘭小羔羊及泰式檸檬海鮮三選一(限點1次)，更讓吃到飽控一定要揪的是，自6/1至6/10止，於自助午/晚餐時段，四人同行用餐享一人免費。單筆發票金額滿5,000元，加碼贈平日自助午/晚餐或假日下午茶餐券2張。

饗聚廚房主打多樣餐飲吃到飽。圖／台北花園大酒店提供

●咱們Ourbistro小聚食堂：開幕日贈一桶酒、3人同行68折

位於桃園中壢的台式餐酒館「咱們Ourbistro小聚食堂」，供應熱炒類，還有小聚時必吃的中式小點與炸雞，連喝完酒必來一碗的暖胃熱湯也都有，首推獨家研發的招牌牛三寶拼盤必點。5/28(今)開幕限定招待4人以上歡聚，加碼贈送「歡聚的酒」一桶，更於6/2之前，3人以上同行打卡，享整單68折超值優惠！

圖／翻攝咱們Ourbistro小聚食堂臉書

●HOME：5月底前4人同行一人免費

以日式炭火燒肉為主題的台中逢甲吃到飽燒肉店「HOME」，在疫情解禁、近日整修完工後重新開幕！歡慶開幕，5/31日前，推出四人同行一人免費活動，食材產地直送，和牛肉、大生蠔、大干貝，店家提供頂級食材讓消費者品嚐，毫不手軟，還增設QR Code 點菜零接觸服務，讓民眾吃得安心。

圖／HOME日式炭火燒肉

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