當月壽星送整盤手工丸！新竹全新「阿叔火鍋」，必點牛骨麻辣鍋、美國PR無骨牛小排

不要再說新竹是美食沙漠了！除了巨城購物中心頻頻有品牌進駐，更帶起周邊美食興起，近期就有間新開火鍋店「阿叔火鍋」，主打個人特色鍋物，３款基礎湯底，搭配日本A5和牛、美國PR無骨牛小排等精緻肉品，還有各類現流海鮮，以及獨家自製麻辣鴨血豆腐，都是人氣必點，當月壽星還可享優惠。

圖／記者陳信儒攝影。

全新火鍋店「阿叔火鍋」，地點就在東區三民路，主打個人特色鍋物，以套餐形式呈現，包含３款基礎湯底任選，其中「川味麻辣湯」主要以牛尾骨佐鮮蔬燉煮３小時以上，再加入各類中藥材，搭上獨門麻辣醬，帶點麻辣牛肉湯滋味，是可入口的湯底，「蒜頭蛤蜊湯」鮮甜湯底，還可吃到整顆蛤蜊，想吃清淡點，還有「蔬菜昆布湯」可選擇，使用高麗菜、昆布等在地鮮蔬熬煮，清爽無負擔。

肉品部分則有雞、豬、牛等11款，包含油脂分布均勻的美國PR無骨牛小排、油花豐富的日本和牛A5牛小排、肉質Q脆有彈性西班牙伊比利松阪豬、日本和牛A5和牛肩脥里肌、美國PR莎朗牛肉、板腱牛肉、牛培根、台灣黑毛豬五花、台灣土雞腿肉，還可加點現流海鮮，水姑娘、波士頓龍蝦、帝王蟹、麵包蟹、現撈鮑魚、馬祖活淡菜等。想多吃點菜，合作在地小農新鮮配送的美濃水蓮、高山高麗菜、水果玉米、精靈菇、翠玉娃娃菜、山茼蒿等。

當然，特色美食也不能錯過，除了手工墨魚磚、手工千張牛肉餛飩、牛肉起司蛋餃、干貝鮮蝦蛋餃等，人氣「阿叔自製麻辣鴨血豆腐」，嗜辣者也要吃起來，不僅香麻夠味，吸附滿滿醬汁的鴨血跟豆腐，一咬就爆汁，單吃或加入火鍋都相當合適。還有，要是當月壽星，還有整盤手工丸可免費吃，有手打牛肉丸、手工香菇貢丸、手工芋頭貢丸等８種口味，壽星先定位了！

當月壽星享有整盤手工丸免費吃。圖／記者陳信儒攝影。

圖／記者陳信儒攝影。

圖／記者陳信儒攝影。